Újpest FC – Diósgyőri VTK mérkőzést rendeznek szombaton 16.15-től a labdarúgó NB I 9. fordulójában, Budapesten, a Szusza Ferenc stadionban. A vasgyári csapat nem nyerni jár Újpestre, az eddig a lila-fehérek pályaválasztása mellett megrendezett 57 élvonalbeli bajnokiból mindössze ötöt nyertek meg. Az elsőt 1950-ben, a másodikat 1954-ben, majd hosszú csend után, az újkorban, de még az előző évszázadban, 44 év után, 3-1-es sikerrel sziporkázott a Tornyi Barnabás edző irányította piros-fehér gárda. Negyedszerre, 2006 decemberében tulajdonképpen lesöpörte a pályáról a piros-fehér gárda a lilákat, az akkori diósgyőri közönségkedvenc, a Közép-afrikai Köztársaságból érkezett légiós, Foxi Kethevoama, a jelenkorban éppen egy túlélő showban szereplő Simon Attila, a DVTK-drukkerek körében szinten nagy népszerűségnek örvendett, ám 2020-ban autóbalesetben, 38 évesen elhunyt Halgas Tibor góljaival 3-0-ra hengereltek. A kettővel ezelőtti újpesti fellépésen, 2019. novemberében, 2-0-val hozta el a 3 pontot a Diósgyőr, Feczkó Tamás vezetőedzővel a kispadon.

Ezzel szemben a lila-fehérek 33-szor nyertek, de most megjósolhatatlan, hogy melyik csapat szerez pontot, a két fél szurkolótábora alapján kiemeltnek számító találkozón. Az biztos, hogy a piros-fehér szimpatizánsok szép létszámmal lesznek jelen a találkozón 1000 fő (!) körüli létszám várható, ekkora haddal Magyarországon csak egy csapat, a Ferencváros szokott felvonulni az idegenbeli meccsein.

A piros-fehér szurkolók meccsre járási kedvét nagyban megnövelte a csapat produkciója, a DVTK a 3. helyen áll a tabellán, és 2 ponttal többet szerzett eddig, mint az 5. Újpest FC. A Diósgyőr egy hete tükörsimán verte a Kecskeméti TE gárdáját (3-1), de a lila-fehérek is begyűjtötték a 3 pontot az előző körben, a Debreceni VSC otthonában nyertek 2-1-re.

Apróságok

– Örülünk a legutóbbi győzelmeknek, viszont nem tudunk hátradőlni, mert ebben a bajnokságban a listavezetőt leszámítva nagyon hasonló erőt képviselnek a csapatok, sokszor apróságok döntik el a mérkőzéseket, ezért minden héten keményen kell készülni, most is így tettünk – nyilatkozta Kuznyecov Szergej, a DVTK vezetőedzője, majd így folytatta: – Az Újpest elleni rangadó nem csak a szurkolóinknak fontos, hanem számunkra is az. Kemény mérkőzés lesz, ebben biztos vagyok, de szeretnénk folytatni a jó szériánkat. Az ellenfelünk tetszetős futballt játszik, sok szép és tudatos megoldást láttam tőlük. Jól igazoltak a nyáron, gyors támadóik és képzett középpályásaik vannak, akik közül többen válogatott kerettagok. Labdaszerzés után szeretnek az újpestiek gyorsan visszatámadni, kontrákat vezetni, magasan letámadni, ám a védekezésük még nem állt össze teljesen, így természetesen kerestük azokat a pontokat, ahol meg tudjuk őket lepni. Röviden összefoglalva, egy jó csapat otthonában lépünk pályára, sok néző előtt, tudom, hogy bennünket is nagyon nagy számban elkísérnek a szurkolóink. Minden adott ahhoz, hogy ismét egy jó meccset lássanak a kilátogatók és a televízió nézői.

A DVTK kapuját legutóbb az ukrán Odyntsov őrizte, mivel Sentic és Danilovic betegség miatt nem volt bevehető. A piros-fehérek háza táján a kezdőcsapat összeállítását illetően az egyik legnagyobb dilemmát az okozza, hogy a jó formát mutatott Odyntsov helyét visszakapja-e a gólvonalon az eddigi első számú kapus, az ukrán cerberushoz hasonlóan, szintén 22 esztendős, horvát Sentic.