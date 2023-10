PannErgy-Miskolci VLC – FTC Telekom Waterpolo (Miskolc, dr. Kemény Dénes Városi Sportuszoda, szombat, 18.00)

Vidumanszky László, a PannErgy-MVLC vezetőedzője: – Minden mérkőzésnek vannak, így a legutóbbi, OSC elleni idegenbeli meccsnek is voltak tanulságai. Kaptunk tizennégy gólt, amiből nyolcat ,,mi adtunk" ellenfelünknek ajándékba, hibák révén. Ezek között van egy-kettő, amely visszatérő, amikre, az elhárításukra jobban rá kell feküdnünk. Nem szabad, hogy amikor nem lövünk, eladjuk a labdát támadásban, riválisunk leforduljon rólunk. Az ilyen rontások az igazán fontos találkozókon – amik nemsokára következnek – sokba kerülhetnek. Tavaly nem játszott nálunk a Ferencváros, mindkét találkozó náluk volt, a mienket is kérték, hogy ott rendezzük, mert sűrű volt a programjuk. Van öt légiósuk, akik közül a magyar bajnokságban hármat használhatnak, de elég nagy a keretük ahhoz, hogy ezt zökkenőmentesen megoldják. A bajnokcsapatot fogadjuk, szeretnénk kiszolgálni a közönséget, tartást mutatni, és fegyelmezettséget. Biztos vagyok abban, hogy azok a fiatalok, akik a Fradinál lehetőséget kapnak, bizonyítani akarnak majd, remélem, hasonló elszántsággal fog pólózni a mi négy Ferencváros-nevelésű játékosunk is. Gyilkos tempót fog diktálni ellenfelünk, még erőszakosabb pólót, mint az OSC, erre kell lehetőleg minél jobb válaszokat adnunk.