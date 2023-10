A második felvonásban előnnyel indított a zöld-fehér gárda, a bejátszást Argyropoulos könnyedén behúzta a miskolci ketrecbe (0-5). Megtört a jég, Krasznai gólja után tapsolt a publikum (1-5), ám Varga D. a bal ,,pipába” bombázott (1-6). Hátrányban védett Sipos, míg az MVLC előnyben megbeszélést kért: már éppen lejárt az idő, amikor Krasznai, lóba után beküldte a jobb felső sarokba a lasztit (2-6). Szalai elegánsan ,,megfésülte” Szakonyit, ebben a felvonásban, eddig, vezettek a miskolciak (3-6). A hatodik FTC-előnyt Szabó II. B váltotta találatra (3-7), a negyedik házigazda fór szabálytalansággal ért véget. A következő előnyös szituáció megint a Ferencvárosé volt, Argyropoulos kihasználta (3-8). Megúszásból Vigvári V. döngette meg a hálót (3-9), a nagyszünetig már nem esett több gól.

A folytatásban

A harmadik menet kezdeti részében nem ment a találatok növelése, ebbe a kapusok is belejátszottak. Szakonyi eltüntette Kaszát, a büntetőbe beleért az FTC-portása, de Hegedűs örülhetett (4-9). Mandic ejtése volt nagyon pontos (4-10), Vigvári V. pedig a bal alsóba lőtt, és már triplánál tartott (4-11). Ismét nehezen került helyzetbe az MVLC, miközben Sipos ismét beírhatott magának egy védést. Időkérést követően, fórban a zöldeknél Agyropoulos is elérte a három ,,dugót” (4-12). Előnyben kicsúszott a labda a kézből a hazaiaknál, míg az újabb időzést Vigvári V. gólja követte (4-13). Hat az ötben a hazaiak újfent a sáncba küldték a játékszert, Varga D. pedig elegánsan a jobb felső sarokba (4-14).

Izgalom nem volt, talán az MVLC lehetett volna még bátrabb, pontosabb, mert igazából semmilyen tét nem nyomta a vállukat. A befejező nyolc percben Hegedűs, előnyben szép gólt dobott (5-14), a másik oldalon Molnár E. jól helyezkedett a hosszú oldalon (5-15). Oltean kapott egy ,,arcost” ellenfelétől, előnyben időt kért a PannErgy, kétszer is a blokkot lőtték telibe. Krasznai, megúszásnál Szakonyit találta el, Nagy Ádám meg a kapufát. Hegedűs harcolt ki ötméterest, Oltean remek mozdulattal értékesítette (6-15). Mandic léptette tizenhatra az FTC-t (6-16), amelynél a cserekapus, Balla is bemutatkozott Miskolcon. Varga D. a végletekig kicselezte Sipost (6-17), aztán büntetőből Merkulov növelte az előnyt (6-18). A hazaiaknál a fiatal Hok is bemehetett a medencébe, biztos élmény volt a számára. Dubinák eleresztett egy löketet, jól (7-18), hátrányban szépen védekezett az MVLC. Előnyben Oltean hozta tízre csapatát (8-18), aztán jött Nagy Ákos (8-19). Oltean még csavart, nem jött be.

A nemzetközi élvonalba tartozó, Bajnokok Ligájában szereplő Ferencváros hozta a várt, magabiztos sikert, de az MVLC-nek nem is a fővárosiak az ellenfelei a bajnokságban.

A tények PannErgy-Miskolci VLC – FTC-Telekom 8-19 (0-4, 3-5, 1-5, 4-5) A gólszerzők: Oltean (2), Krasznai (2), Hegedűs (2), Szalai, Dubinák, illetve Varga D. (4), Vigvári V. (4), Argyropoulos (3), Mandic (2), Nagy Ákos (2), Molnár E. (2), Merkulov, Szabó II. B. Edzői vélemények: Vidumanszky László: - Gratulálok a Ferencvárosnak, köszönöm, hogy ilyen erős felállásban jöttek el hozzánk. A közönség, és az utánpótlás játékosaink is láthatták a sztárokat. Tudtuk, hogy nehéz lesz lépést tartani a magas szinten játszó Ferencvárossal, próbáltunk minél szorosabb végeredményt elérni. Lehetett volna az eredmény szorosabb is, nem kapunk egy-két gólt, és lövünk még egyet, kettőt, de a mi sorozatunk a jövő héten kezdődik. Jó próba volt ilyen ellenféllel készülni. Nyéki Balázs: - Örülök annak, hogy voltak kifejezetten jó elemek a játékunkban, és hogy a fiatalok is jól szálltak be. Jó volt viszont látni a Miskolcban azokat a játékosokat, akik nálunk nevelkedtek. Lehetett volna nagyobb is a különbség, de volt kapusunk, Sipos Bendegúz nagyon jól védett ezen a napon, gratulálok neki, és a hazaiaknak is.