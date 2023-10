Diósgyőri VTK – Ferencvárosi TC NB I-es labdarúgó mérkőzést rendeznek vasárnap 17.45-től tömött lelátók előtt, Diósgyőrben.

A meccsre jegyet kapni már régóta nem lehet, a hazai és a vendégszektorba sem. Ez a meccs a 11. forduló csúcsának számít, szakmailag, és nem utolsósorban azért is, mert a két csapat szurkolói egyaránt kiemeltként tekintenek a mérkőzésre, hiszen ezen a találkozón Magyarország három legnagyobb tábora közül kettő érintett (a harmadik, az Újpest, akik az idei nézettségi adatok alapján a Diósgyőr mögött, a harmadik helyen vannak). Sportszakmai oldalról nézve a listavezető látogat a 4. helyezetthez, és a bajnoki címvédő zöld-fehérek a találkozó esélyei, a két csapat kretének minőségét, piaci értékét tekintve mindenképpen. Ugyanis a mértékadó transfermarkt.com focis weboldal szerint az FTC keretének összértéke 48,2 millió Euró, ami a legmagasabb az NB I mezőnyében, és míg a 2. helyre taksált FC Fehérvárnál ez a szám 11,68 millió, addig az anyagiak terén a 8. helyen található DVTK összértéke mindössze 7,35 millió Euró…

Nincs náluk jobb

Az anyagiakon túl, az sem szól előzetesen a DVTK mellett, hogy egy hete, a Vasas elleni, hazai 2-1-es vereséget hozó felkészülési mérkőzéséről összesen 12 piros-fehér labdarúgó hiányzott.

Közülük hárman azért, mert válogatott meghívót kaptak. A fehérorosz válogatottnál járt Vladislav Klimovich két Európa-bajnoki selejtezőn is pályára lépett néhány napja: a múlt héten csütörtökön a Románia ellen, pályaválasztóként 0-0-ra végződött összecsapáson végig bizalmat kapott, rá három napra, a Svájc elleni, idegenbeli, 3-3-mal zárult mérkőzésen, cserként, 8 perc jutott neki. A gaboni Jérémie Obounet élete első felnőtt válogatott meccsét játszotta. A kedden Portugáliában megrendezett Guinea elleni, 1-1-re végződött barátságos mérkőzésen, a 82. percben, csereként állt be. A magyar U21-es válogatottba meghívót kapott Bényei Ágoston a múlt hét pénteki, Skócia elleni, idegenbeli, 3-1-es vereséggel zárult Eb-csoportselejtezőn nem kapott bizalmat, viszont a keddi, újabb kontinentális selejtezőn, a Belgium U21-es csapata elleni, budapesti összecsapáson, amely 1-0-s vendég sikerrel zárult, végig a pályán volt.Viszont egy hete kilenc játékos egészségügyi okok miatt nem volt bevehető. Nagy kérdés, hogy a már két hete is sérülés miatt mellőzött Danilovic, Edomwonyi, Feuillassier és Kampetsis kvartetthez a múlt héten csatlakozott ötösfogat (Jurina, Pernambuco, Pozeg Vancas, Szatmári, Vallejo) tagjai közül ki tér vissza. Mivel egy ilyen szuper meccsre még holtak is feltámadnak, attól azért nem kell félniük a diósgyőri szurkolóknak, hogy ifi, utánpótlás labdarúgók kerülnek a kezdőbe.

– Az elmúlt két hét legfontosabb feladata az volt, hogy a korábban hiányzó játékosaink közül minél többen visszatérjenek. Láthatta mindenki, hogy a Vasas elleni felkészülési mérkőzésen is sokan hiányoztak a keretből, így igazából ez a hét volt az, amikor végre közösen, nagyobb létszámban tudtunk edzeni, de a válogatott szünet általában így szokott telni – mondta Kuznyecov Szergej, a DVTK vezetőedzője, aki az ellenfélről a következőket mondta: – A Ferencváros az elmúlt öt évben bajnok volt, ebben az évadban is ők rúgták a legtöbb gólt és ők kapták a legkevesebbet, kimagaslanak a mezőnyből, jelenleg nincs náluk jobb gárda Magyarországon, de egyik csapat sem legyőzhetetlen. Kiváló játékosállománya van az FTC-nek, de ők is emberek, szeretnénk a pályán eltüntetni a különbséget. Nagy erőpróba vár ránk. Minden szempontból kiemelkedő mérkőzésre számítok, a szurkolók és a játékosok számára is igazi rangadó lesz. Itthon játszunk, mindent el fogunk követni azért, hogy sikeresek legyünk.

A labdarúgóink motiváltak, szeretnék megmutatni, hogy mire képesek. Fegyelmezettnek kell lennünk, nem szabad engedünk, hogy az ellenfelünk kihasználja az erősségeit, az elsőtől az utolsó pillanatig mindenkinek a maximumot kell nyújtania ahhoz, hogy eredményesek legyünk.