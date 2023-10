„Melbourne-ből érkeztem Miskolcra, pénteken reggel pedig a innen megyek az ötödik kontinensre – mondta a hétvégi programjáról az egykori FIFA-jelvényes labdarúgó játékvezető, aki több, mint százhetven NB I-es mérkőzést dirigált. – Itthon sokkal gyorsabban mennek a napok és a hetek, mint a messzi távolban, ahová már hazajárok, hiszen már hosszú évek óta a csaknem húszezer kilométer távolságra lévő, kontinensnyi ország az otthonom.”

Baráti találkozók

A sípos azt csinálja amit szeret: Victoria állam szövetségének munkatársa és dolgozik az Ausztrál Labdarúgó Szövetségnek is, így állandóan úton van: oktat, ellenőriz, tornákon vesz részt, szaktudását elismerik, munkáját megbecsülik. „Még maradt egy kicsi az éves szabadságomból, ezért pár napot a Fidzsi-szigetekre is kiruccanok – folytatta a mindenki által csak Misikének hívott sportember. – Sok-sok baráti találkozó emlékével ülök fel a Melbourne-i járatra. Összefutottam többek között Bede Ferenccel, Erős Gáborral, Kassai Viktorral, Ring Györggyel, Vágner Lászlóval és Vámos Tiborral, őket senkinek nem kell bemutatni, hiszen FIFA minősítéssel rendelkeztek, számtalan magyar és külföldi összecsapáson működtek. Természetesen nem hagytam ki a miskolci kollégáimat, például Fridély Gábort, Galán Rolandot, Ortó Gyulát, Pecze Istvánt, Sajti Viktort, dr. Varga Zsoltot és Zvolenszky Lászlót. Velük vagy meccsekre jártam, vagy a vármegyei szövetségben ügyködtem.”

A hajdani Bajnokok Ligája-döntős Fábián Mihály azt is megemlítette, hogy az egyik továbbképzésen találkozott a helyi fiatalokkal és nagyon jól elbeszélgetett velük. „Abban maradtunk, hogy a diskurzust folytatjuk és ha igényt tartanak a szakmai észrevételeimre, esetleg tanácsaimra, bármikor szívesen a rendelkezésükre állok” – közölte a londoni BL-finalista.”

Misitől a márciusra tervezett, ausztráliai viszontlátás reményében búcsúztunk el. KT

A képen: Fábián Mihály az Impresszó étteremben szerdán délben elfogyasztott ebédkor még nem tudta megmondani, hogy legközelebb mikor jön Miskolcra Fotó: KT