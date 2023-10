A női kosárlabda Euroliga csoportkörének küzdelmei kezdődtek meg szerdán. A legrangosabb kontinentális kupasorozatban szereplő szereplő DVTK Hun-Therm együttese az A-csoport 1. fordulójában a francia bajnok, a tavalyi Európa Kupa-győztes (ez a második számú európai kupaküzdelem), a Lyon DLC ASVEL Feminin vendége volt.

A piros-fehérek a távolban sem maradtak szurkolók nélkül, két tállyai DVTK drukker, Attila és Szabolcs autóba ült, 20,5 óra alatt letekerték az 1600 kilométert, hogy a helyszínen, élőben nézzék meg, segítsék csapatukat.

Ők ketten, és a néhány száz hazai szimpatizáns az elején azt láthatta, hogy a diósgyőri dobások után úgy jött kifelé a labda, mintha kötelező lett volna, míg a túloldalon ezzel ellentétes folyamatok játszódtak le. Mindez azt eredményezte, hogy 2,5 perc után 10-0 állt az eredményjelzőn. Ennek ellenére nem pánikoltak az eleinte külső dobásokban gondolkodó vendégek, Völgyi Péter edző időt sem kért. És neki lett igaza. A 4. percben Charles révén megszerezte első kosarát a piros mezes gárda, ám nem sokkal később jött a meccs első triplája, Quevedo kezéből, és ismét beállt a közte tíz (13-3). Innen viszont Charles következett, aki a hátára vette csapatát, és mivel a DVTK egy 7-0-s sikeres etapot produkált, jött a hazai pauza. Ami után Garbin tovább csökkentette csapata hátrányát, viszont a negyedet hazai gól zárta (15-12).

A második menet elején a Diósgyőr védőmunkája volt jobb, lepattanózásban mindenképpen, és miután egy ideig tapadtak a Lyonra, a 14. percben 22-20 után, Jovanovic hármasa célba ért, és ezzel a meccs folyamán először vezetett a nyolcas rotációval játszó piros-fehér gárda (22-23). Innentől szoros volt a meccs, hol az egyik, hol a másik csapat állt jobban 1-2 ponttal, és volt, amikor döntetlen volt állás. Ám a játékrész utolsó percében Tadic vágott be egy centergólt, miközben fautolták, és ha a büntetőt is bedobta volna, még szebb lett a félidei eredmény, diósgyőri szempontból (32-35).



Remek lepattanózással

A két sztárjátékosát, Gabby Williamset, és Marine Johannest nélkülöző lyoni gárda tulajdonképpen hét fős rotációt futtatott, a kezdőcsapatot Miyemnel és Mouyokolóval kiegészítve, de a Diósgyőr szervezett játéka ellen nem igazán ment nekik. A 25. percben Lelik góljával 5-re nőtt az elsősorban védekezésben jeleskedő piros-fehérek fórja, majd Garbin faultos kombinációjával hízott tovább az előny (36-44). A 28. percben Kányási hármasa ért célba, ami azt jelentette, hogy 25 minuta alatt a mínusz 10-et, plusz 10-re változtatta a DVTK (40-50). Aztán amikor ettől is nagyobb lett a különbség, a hazaiak időt kértek (41-52), és ez javukra vált (48-54).

A záró negyed első negyede gól nélkül telt, és a lyoniak találtak be hamarabb, lendületüket időkéréssel próbálta fékezni a vendégek szakmai stábja (52-54). A 35. percben Garbin gólja adott hitet, amit Kányási erősített, majd Lelik (52-60). Jött is a hazai pauza, de mivel a Diósgyőr a folytatásban is remekül lepattanózott, és 124 másodperccel a vége előtt Jovanovic a palánk alól gólt szerzett, eldőlt a meccs (52-62). A kiváló csapatjátékot produkáló piros-fehérek óriási bravúrral kezdték a csoportkört, a forduló legnagyobb meglepetését okozták azzal, hogy a francia bajnokot otthonában győzték le.