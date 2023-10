Az NB I-es labdarúgó bajnokság 11. fordulója az MTK Budapest gárdájával szemben – és a majdani 12., amely a Debrecen ellen ugyancsak otthon éri majd a fürdővárosiakat – a szakemberek és laikusok szerint is döntő lehet a Mezőkövesd Zsóry FC számára. Ebben a tudatban készültek a a dél-borsodiak a vasárnap kora délutáni összecsapásra. Mivel gyatrán kezdték a szezont, számukra csak a három pont volt elfogadható. Kuttor Attila támadó szellemű csapatot jelölt, visszatette David Babunskit és Molnár G.-t, így Drazic-csal együtt három várbeli csatár kezdett a hetek óta szintén gyengélkedő kék-fehérekkel szemben. A fővárosi alakulatban hárman, Bognár I., Kocsis G. és Vadnai, korábban a matyóföldieknél is szerepeltek. Az MZSFC mellesleg hetek óta viszonylag jól nézett ki a pályán, az eredményei azonban nem jöttek, ráadásul vendéglátóként minden mérkőzését elbukta.

Nagyon fontos volt

Letámadással kezdtek a sárga-kékek és az is látszott, hogy gyors támadásokra is építik taktikájukat. Az MTK megszállta saját térfelét és kontrákra rendezkedett be. A 6. percben már többen kerültek lövőhelyzetbe a 16-os környékén, de mindig akadt, aki bedobta magát a labda útjába. Aztán sakk-matt akció után megszerezték a vezetést, közben a vendégek védői azt sem tudták, hol vannak. A kövesdiek rengeteget változtatták a helyüket, ezért úgy tűnt, mintha többen lennének a gyepen. A 18. percben a kitörő Molnár G., majd Drazic is hajszálnyira volt attól, hogy bevegye a hálót. Az első félidő derekán David Babunski kétszer is lőtt, egyszer kevéssel mellé, egyszer pedig Demjént tesztelte. A 26. percben Molnár R. lövése a keresztlécen csattant. Cseriék állandóan forgattak, hol a bal, hol a jobb oldalon vezették támadásaikat. A 40. percben Molnár G. 18 méteres szabadrúgása pont oda ment, ahol Demjén állt. A 48. percben Kata öt remek cselt mutatott be, egy szögletért. Kész csoda, hogy csak 1–0-ás otthoni előnnyel ért véget az első félidő. Az 50. percben Vadnai a csoda segítségével akadályozta meg a százszázalékos gólhelyzetben lévő Drazicot. Az MTK nagyon megemberelte magát, lényegesen aktívabban futballozott, kapura veszélyesebb volt, így nyilttá tette a csatát, amely igencsak meghaladta az átlagost. A 67. percben két kisebb lehetőség nyílt a kék-fehérek előtt, az eredmény azonban nem változott. Tartótta fórját a dél-borsodi társaság, de ez még nem jelentett számára életbiztosítást. Mindkét oldalon a levegőben lógott egy gól, amely nagyon fontossá vált. A budapestiek mezőnyfölénybe kerültek, a kövesdiek tartották az állást, de azért csípkedték magukat. Kétségbeesett mezőnyharc dúlt a küzdőtéren, közben teltek a percek és ez a Mezőkövesdnek dolgozott.

Mezőkövesd Zsóry FC – MTK Budapest 1–0 (1–0)

Mezőkövesd, 1100 néző. V.: Andó-Szabó (Szert, Buzás).

MZSFC: Piscitelli (6) – Kállai K. (6), Beriashvili (6), Pillár (5), Vajda S. (5) – Cseke (6), Gomis (6) – Molnár G. (7), Cseri (6), David Babunski (5) – Drazic (6). Vezetőedző: Kuttor Attila.

MTK Budapest: Demjén (6) – Hej (5), Kocsis G. (5), Vadnai (5) – Kosznovszky (5), Kata (6), Thiam (5), Antonov (5) – Kovács M. (5) – Bognár I. (4), Molnár R. (5). Vezetőedző: Horváth Dávid.

Csere: Thiam helyett Végh (–) a 64., Cseri helyett Nagy G: (–) a 68., Molnár G. helyett Szalai J. (–) a 68., Kovács M. helyett Zsóri (–) a 70., David Babunski helyett Lukic (–) a 81., Gomis helyett Brtan (–) a 91. percben.

Sárga lap: David Babunski a 34., Hej a 40., Kosznovszky az 56., Bognár I. a 64., Drazic a 85., Piscitelli a 87. percben.

Gólszerző: Molnár G. (1–0) a 7. percben.

Kuttor Attila: – Nagyon vártuk már az első hazai győzelmünket, örülünk, hogy sikerült. Feszült 90 perc volt, amelyen sikerült megszerezni a vezetést, de elkövettük azt a hibát, hogy később nem zártuk le a találkozót, hiszen nem szereztük meg a második találatot. Az akarati tényezőknek köszönhetjük, hogy nálunk maradt a 3 pont.

Horváth Dávid: – Küzdelmes 90 percet játszottak a csapatok. Nálunk kezdés után védelmi bizonytalanságok jöttek elő, ennek volt köszönhető ellenfelünk vezetése. Az akarattal és a harcossággal nem volt gond.

A gól története

7. perc: Cseke átadását Molnár G. 7 méterről, ballal, középről az üres kapuba gurította, 1–0.