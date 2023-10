Megkezdődött a pontvadászat a vármegyei női kispályás, úgynevezett csökkentett pályaméretű labdarúgó bajnokságban. A felsőzsolcai, tornarendszerű forduló keretében játszott Sajószentpéter-Bánhorváti – BTE Felsőzsolca 10–0-ás eredménnyel végződött találkozón hat gólt szerzett Szabó Mónika, aki eddig már minden poszton szolgálta kedvenc sportágát.

A gyerekei is fociznak

– Amióta az eszemet tudom, futballozom – kezdte a gólvágó, majd így folytatta: – Elég régen volt 2008, ugyanis ekkor jegyeztem el magam a focival Felsőtelekesen, aztán Kazincbarcikán és Edelényben folytattam, most pedig a Sajószentpéter-Bánhorváti gárdájának tagja vagyok. A Lázbérci víztározóhoz közeli Upponyban lakunk, legutóbb koordinátorként dolgoztam az ÉRV Zrt.-nél, most azonban a családomban tevékenykedek. A fiam hét, a lányom három esztendős és az is lehet, hogy labdarúgók lesznek, már csak azért is, mert mindketten a Sajóvölgye Focisuli tagjai.