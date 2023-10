Labdarúgás: jegyzőkönyv

Diósgyőri VTK – Ferencvárosi TC 1-2 (0-1)

Diósgyőr, 12 178 néző. V.: Bogár (Albert I., Szert).

Diósgyőri VTK: Odyntsov (7) – Gera (6), Szatmári (6), Bárdos (6), Stephen (6) – Klimovich (6), Holdampf (6) – Pernambuco (7), Pozeg Vancas (6), Lukács D. (5) – Edomwonyi (5). Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.

Ferencvárosi TC: Dibusz (7) – Botka (7), M. Abena (6), Cissé (6), Ramirez (7) – Sigér (6), Abu Fani (7) – Makreckis (5), Ben Romdhan (6), Marquinhos (7) – Varga B. (6). Vezetőedző: Dejan Stankovic.

Csere: Varga B. helyett Pesic (7) az 53., Ben Romdhan helyett Owusu (6) a 64., M. Abena helyett Wingo (6) a 64., Edomwonyi helyett Acolatse (-) a 76., Lukács D. helyett Obounet (-) a 89., Marqiunhos helyett Baráth (-) a 89., Abu Fani helyett Pászka (-) a 89. percben.

Sárga lap: Varga B. a 28. percben, Abu Fani a szünetben, Pernambuco az 52., Wingo a 67., Marquinhos a 75., Botka a 96. percben.

Gólszerző: Botka (0-1) a 13., Pesic (0-2) a 61., Pozeg Vancas, 11-esből (1-2) a 68. percben. A gólok története

13. perc: Varga B. tette ki középről a labdát balra, Marqiunhos lövését Odyntsov kapus kiütötte ugyan, de az üresen érkező Botka 4 méterről a kapuba lőtt, 0-1.

61. perc: Ramirez tört előre, indult be balról befelé, majd Pesic elé tette a labdát, aki 12 méterről laposan lőtt, a labda a bal kapufáról pattant a gólvonal mögé, 0-2.

66. perc: Klimovich buktatása miatt 11-eshez jutott a DVTK, Wingo volt szabálytalan. A büntetőből Pozeg Vancas a jobb sarokba vágta a labdát, 1-2. Kuznyecov Szergej: – Elsősorban azt szeretném kiemelni, hogy ez a mérkőzés szépnek számít Magyarországon, mert a csapatoktól kezdve a két szurkolótáboron át, minden résztvevő fantasztikus hangulatot teremtett, és úgy gondolom, hogy minél több ilyen mérkőzés lesz, annál magasabb lesz az NB I színvonala. A mérkőzésen sok jó dolgot mutattunk, voltak hibák is, de partiban tudtunk lenni a legjobb csapattal, egy olyan együttessel szemben, amelyik bajnokként érkezett, és a nemzetközi kupában is szerepel. Az is igaz, hogy ma megtapasztaltuk, hogy a helyzetkihasználás milyen sokat jelent. Ellenfelünknek az első félidőben sikerült vezetést szereznie, mi megpróbáltunk helyzeteket kialakítani, de a lehetőségeket nem rúgtuk be, az FTC pedig a második félidőben egy szép támadásból újabb gólt szerzett. Nem adtuk fel, próbáltunk visszajönni a meccsbe, szépítettünk, és szerettem volna, ha döntetlent értünk el, de ez van, egy szépségdíjas meccs zárta ezt a fordulót. Dejan Stankovic: – Nagyon jól tudtuk, a meccs előtt is, hogy parázs mérkőzés vár ránk, én nagyon élvezem az ilyen találkozókat, telt ház, kiváló infrastruktúra, ez a foci igazi közege, amikor a szurkolókért játszunk. Gratulálok az ellenfélnek, és csapatuk edzőjének, jó és kemény meccset játszottunk ellenük. Az első félidőben hamar gólt szereztünk, ez sokat jelentett, ahogy az is, hogy Dibusznak voltak jó védései.