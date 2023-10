A férfi röplabda Extraliga 1. fordulójában szombaton idegenben játszott a MEAFC-Miskolc csapata. Az egyetemisták történelmük első élvonalbeli meccsükre készültek, mérsékelt esélyekkel a magyar rekordbajnok, és címvédő Fino Kaposvár otthonában. A látogatók terve, a stáb elvárása az volt, hogy az együttes játsszon felszabadultan, teher nélkül, hiszen a két gárda ereje távol van egymástól, mások a célok Somogyban, és mások Borsodban.

Hatvanöt percig

Az első szett elején vezettek a vendégek (2-5), majd 6-6-tól ide is, oda is estek pontok. 19-17-től azonban a Kaposvár érvényesítette akaratát, a vendégek kétszeri időkérése sem segített.

A második felvonásban hamar biztos fórra tett szert a házigazda (10-6), amiből nem engedtek, a hajrában többet is cserélt Bagó László, ám a Fino kényelmesen került 2:0-s előnybe. A harmadik játszmára újfent nekidurálta magát a MEAFC, mutattak szép megmozdulásokat (4-7, 8-11). 18-17-nél volt egy kis rövidzárlat egyetemista oldalon, és Hubicskáék be is tudták fejezni a csatát, amely 65 percig tartott. Slobodan Prakljacic arra is figyelt, hogy szinte minden játékosának lehetőséget adjon, a Finóból összesen 9 röplabdázó szerzett pontot. A MEAFC legjobbja a mindössze húsz esztendős Fenyvesi volt, aki 11 pontot tett a közösbe.