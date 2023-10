Történelmi lesz a küzdelemsorozat abból a szempontból is, hogy először startol el a legmagasabb szintű pontvadászatban a MEAFC-Miskolc csapata. Az egyetemisták indulhattak volna könnyebb rivális elleni csatával is, egyértelmű, hogy nem ők az esélyesek a szombaton 18 órától Kaposváron kezdődő Fino elleni ütközetnek. A címvédő, és nem mellesleg 19-szeres bajnok somogyiak játékát azonban meg akarja nehezíteni a MEAFC-Miskolc.

– Először is azt szeretném elmondani: örülök, örülünk annak, hogy a MEAFC röplabda szakosztálya eljutott idáig, köszönet azoknak, akik eddig segítették a munkánkat – nyilatkozta Bagó László, az egyetemisták vezetőedzője. – Természetesen jöhetett volna könnyebb ellenfél a nyitó fordulóban, de így alakult a sorsolás, úgyhogy ezen a meccsen, ellenük szeretnénk helytállni. A Kaposvár múltját, és erősségét nem kell különösebben ecsetelni, nekünk az a legfontosabb, hogy játszunk felszabadultan, lelkesen, 110 százalékon, próbáljuk meg eltüntetni a két csapat közti különbséget, a szettek lehetőleg legyenek szorosak. Mások az anyagi lehetőségeik is, mint nekünk, lehet, hogy Baróti Árpád egyhavi bére több, mint a mi összes játékosunké, ám a pályán nem ez számít. A mi riválisunk nem a Fino, nem őket kell legyőzni, ugyanakkor – miként a mondás mondja – a labda gömbölyű.

Beszélgetés, javulás

A MEAFC-Miskolc annyiban nem újonc, hogy keretének körülbelül a fele már rendelkezik extraligás tapasztalattal, úgy mint Csizmadia, Árva, Kozsla, Kovács Z., vagy éppen Dudás. Éppen ez utóbbi röpis volt az egyik nyári érkező, mellette még Tar Kristóf (feladó) jött a Debreceni EAC-tól, Fenyvesi Dániel (szélső ütő) a Szolnoki RK-tól, valamint Tomas Kopecky (cseh, feladó) az SKV Ustí nad Labem-től. Rajtuk kívül részt vett még a tréningeken, az utánpótlásból Faragó Bence, Tordai Bence, illetve Gombkötő Ábel.

– Köztudott, hogy az NB I-es, aranyérmes szezonunk, egy év után elköszönt tőlünk skót feladónk, Marc McLaughlin – sorolta Bagó László. – Erre a posztra érkezett két játékos, de még mind a kettő esetében kell idő ahhoz, hogy minden gördülékenyen menjen. A röplabdában különösen lényeges a feladó-ütő kapcsolat, ezen belül az ütőválasztás, s itt még szükség van beszélgetésekre, a folyamatos javulásra.

Lehetett volna több

A szakvezető – aki civil munkáját tekintve tűzoltó – mintegy egy évtized után edz ismét extraligás csapatot (előzőleg Kazincbarcikán volt tréner), s az első számú cél, hogy a csapata jövőre is ezen bajnokság részese legyen.

– Volt nyolc felkészülési meccsünk a holtszezonban, ami lehetett volna több, de nem olyan egyszerű ellenfelet találni – tette hozzá Bagó László. – Ne felejtsük, feljutó klub vagyunk, és mint ilyennek, az elsődleges szándéka a bennmaradás elérése. Aztán ha jól alakulnak a dolgaink, az eredmények, akkor lehet a tervek módosítani, de ezt meglátjuk.

Felvetettük a szakembernek, volt olyan pillanat, amikor úgy tűnt, nem biztos, hogy tudnak saját környezetükben, az Egyetemi körcsarnokban játszani.

– Vannak bizonyos szabványok, elvárások a szövetség részéről, és a körcsarnok nem minden kritériumnak felel meg – válaszolta Bagó László. – Kaptunk azonban engedélyt a rendezésre, amiért köszönet a szövetségnek a rugalmasságáért, úgy látták, talán nem lenne szerencsés, ha az élvonalhoz újonnan csatlakozott szakosztály úgy kezdené a részvételét, hogy elmegy albérletbe máshová.

A vármegyei rivális

A MEAFC-Miskolc tavalyi, utolsó NB I-es találkozóin már 300-350 néző is ült a lelátókon, a csapatnál bíznak abban, hogy ez a szimpátia a továbbiakban is megmarad a röplabdát kedvelők részéről. Az egyetemisták a második fordulóban is idegenben is lépnek parkettre (október 10-én 20 órától a Pénzügyőr SE vendégei lesznek), míg az első hazai találkozót október 15-én, vasárnap 16.30-tól vívják, az ellenfél a vármegyei rivális GreenPlan-VRCK lesz.