Egyértelműen a hazaiak voltak a szombat esti összecsapás esélyesei a Fatum-Nyíregyháza – DVTK extraligás női röplabda bajnoki összecsapáson.

Az első szettben már 8-4-nél időt kellett kérnie Németh Szabolcsnak, majd feladót is váltott, azonban a nyírségiek tudták hozni maximálisan azt a röplabdát, amit elképzeltek (13-5). Ezután 16-12-re feljöttek Kiss E-ék, szünetet is kért a házigazda. A szabolcsiak nem engedték ki a kezükből az irányítást, és 6 pontos előnnyel nyerték a nyitó felvonást (25-19).

A második felvonásban már 5-1-nél szükséges volt a miskolci megbeszélés, azonban ez nem használt (11-5). A Fatum minőségileg jobb volt, ez bizonyította is, úgy, hogy 21 perc alatt alig engedte ki a tízből a Diósgyőrt (25-12).

A harmadik játszmában, 4-4-et követően kezdett ismét kinyílni az a bizonyos olló (12-8). A vendégek szakvezetője igyekezett mindent elkövetni, de lehetett látni, hogy ezt a Nyíregyházát a jelenlegi DVTK nem tudja befogni, a házigazdának újabb 23 percre volt szüksége a sikerhez (25-15).

Női Extraliga, 2. forduló:

Fatum-Nyíregyháza – Diósgyőri VTK 3:0 (19, 12, 15)

Nyíregyháza, 300 néző. V.: Árpás, Halász.

Fatum-Nyíregyháza: Jeremic 6, Lászlop 7, Kocic 19, Antivero 9, Földi 4, Da Mata 4. Csere: Tóth (liberó), Farkas (liberó), Szabó L. 1, Rufín-Martinez, Tolnai. Vezetőedző: Tomas Varga.

Diósgyőri VTK: Kalmár, Egri K. 6, Horváth L. 1, Skoric 7, Kiss E. 3, Jovanovic 6. Csere: Kundrák (liberó), Einarsdóttir 5, Hegyi, Hollósi, Egri B. 1. Vezetőedző: Németh Szabolcs.

Tomas Varga: – Tudtuk, hogy lelkesen fog ellenfelünk röplabdázni, mert nincs veszítenivalójuk. Azt kértem, hogy ezt minél hamarabb állítsuk meg. Ez sikerült, koncentráltak voltunk, elhúztunk, és azok is játszhattak, akik eddig nem kaptak lehetőséget.

Németh Szabolcs: – A mérkőzés előtt is mondtam már, hogy csak úgy van esélyünk jól szerepelni és pontokat elcsípni ilyen csapatok ellen, hogy minimalizáljuk a hibák számát. Ennek ellenére ma rengeteg hiba tarkította a játékunkat, amik törvényszerűleg meg is bosszulták magukat. Ahogy az első találkozón is, úgy most is voltak olyan periódusok és labdamenetek, amikor fókuszáltak voltunk és a megbeszélt dolgokat el tudtuk végezni védekezésben és támadásban is. Ez leginkább az első szettre volt jellemző, a második és harmadik játékrészben felőrölt minket ellenfelünk. Dolgozunk tovább és igyekszünk tudatosítani a játékosokban, hogy csak vállt vállnak vetve, csapatként működve fogunk tudni sikereket elérni.