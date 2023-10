SC Csíkszereda – DVTK Jegesmedvék 3–4 (1–2, 2–1, 0–1)

Bradley Gratton, az SCCS vezetőedzője: – Véleményem szerint jó mérkőzést játszottunk, egy rakás lehetőségünk volt, de nem tudtunk betalálni. Nekik sikerült néhány könnyű gólt szerezniük, és ezen el is ment a meccs. Gondolok itt arra, milyen sok lehetőségünk volt, csak éppen nem tudtuk befejezni azokat. Sok hibát vétettünk, de úgy gondolom, ők is tévedtek többször. Az ő kapusuk remek napot fogott ki, nekünk pedig többször kellett volna kapuba juttatni a játékszert. Véleményem szerint az első harmadban sikerült nyomást helyezniük ránk, ezután jó játékkal sikerült visszatérni a meccsbe. Úgy gondolom, jó munkát végeztünk a második és harmadik harmadban, de az első játékrészben is, csak nem értékesítettük a helyzeteinket, ám ők tudtak élni az övéikkel. Kellene már a győzelem. Még sosem voltam hasonló helyzetben, hogy ne sikerüljön nyerni, mikor olyan közel voltunk már két mérkőzés alkalmával is, jól is játszottunk, de meg kell találnunk a módját, hogy a hálóba juttassuk a korongokat.

Galanisz Nikandrosz, a DVTK Jegesmedvék másodedzője: – Először is látni kell azt, hogy ez a Csíkszereda egy nagyon jó csapat, nagyon jó légiósaik vannak, szerintem idő kérdése, és el fognak kezdeni meccseket nyerni. Nagyon büszke vagyok a csapatunkra, hosszú utazás van mögöttünk, kicsit még valószínű, benne van a lábakban. Csapatként működtünk ma, nagyon jó volt látni, ahogyan küzdöttek a fiúk egymásért. Nagyon büszkék vagyunk rájuk! Pénteken vár ránk egy ugyanilyen, ha nem keményebb Brassó, mi készen fogunk állni, ez nem kérdés, szeretnénk ott is három pontot szerezni.

Erste Liga, 8. forduló

Október 20., péntek, Brassó, Patinoarul Olimpic Brasov, 17.30: Corona Brasov – DVTK Jegesmedvék





Fotó: Nagy Sándor