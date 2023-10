A piros-fehérek – miután letudják erdélyi túrájukat és a három fellépésükön a lehetséges kilencből hat pontot harcoltak ki – kedden Magyar Kupa találkozón léptek jégre Győrött, pénteken és vasárnap pedig az Erste Liga keretében lesz jelenésük. A tizedik forduló hazai környezetben találja őket, a tizenegyedik pedig vasárnap este a budapesti Jégpalotába szólítja a Macikat.

Nagy energiaszinttel

A pénteki DVTK Jegesmedvék – FEHA 19 találkozót 18 óra 30 perctől láthatják a szurkolók a népkerti jégcsarnokban. A miskolciak a harmadik helyen állnak a táblázaton: 15 pontjuk jó szerepléshez nevezhető, a 28–25-ös gólkülönbségük viszont arról árulkodik, hogy sok dolga van még a kanadai nemzetiségű vezetőedzőjüknek.

– Nagyon megterhelő időszak közepén járunk – kezdte Steve Kasper, majd így folytatta: – Rengeteg utazás van a hátunk mögött, ezért most fontos tényező, hogy amennyire csak tudjuk, frissen tartsuk a csapatot. Ez pénteken is létfontosságú lesz számunkra. Fiatalokból álló és engergikus csapat ellen játszunk, ennek jegyében nekünk is nagy energiaszinttel kell jégre lépnünk. Az előző egymás elleni mérkőzésünkből levontuk a tanulságokat – ismeretes, hogy szűk két héttel ezelőtt 2–1-re kikaptunk Székesfehérvárott – és azokat kijavítva szeretnénk megnyerni a meccset a mindig szép számú saját szurkolótáborunk előtt.