Karate. A mőlt hét végén Larnacában rendezték meg a Karate1 Series A sorozat legújabb állomását. A ciprusi versenyen több, az októberi budapesti világbajnokságra készülő magyar versenyző is tatamira lépett, ahogy a miskolci justitiás versenyzőket felvonultató felnőtt női – Anti Zsuzsanna (Shuhari), Fábián Csenge (MTK), Sterck Laura (MTK), Tóth Vanda (Justitia) – és férfi csapat kata – Elekes Máté (Justitia), Nguyen Thanh Tung (Újpesti TE), Simák Dániel (Shuhari), Szilágyi Gergő (Justitia) – is.

A férfi csapat pénteken délelőtt mutatkozott be a 8-as csoportjában hetedikként adhatta elő a formagyakorlatát, amely az Anan Dai volt. Ezt a katát még versenykörülmények között nem csinálták ebben a felállásban, így most debütált. A bírók 39,2 ponttal díjazták a látottakat, amely a csoport 5. helyére volt elegendő, így 4 tizeddel maradtak el a fiúk a továbbjutó csoportnegyedik helytől. Összesítésben a 9. helyen zárták a versenyt.

A nők

Szombaton a női csapat kata versenyzett. A hat csapatos csoportban utolsóként léphettek tatamira a magyar sportolók. A Heiku katát prezentálták, amelyre 39,4 pontot kaptak a bíróktól, ezzel az egyiptomi lányok mögött csoportmásodikként jutottak a legjobb 8 csapat közé, megelőzve többek között a franciákat és az irániakat. A következő fordulóban már az éremmeccsekért folyt a küzdelem, amely nagyon szorosra sikerült. A magyarok az Anan Dai-t járták, amelyre 39,7 pontot kaptak, míg az irániak 40,0-val és az egyiptomiak 40,1-gyel megelőzték őket, így a magyar lányok a bronzéremért szállhattak harcba.

Vasárnap a női csapat a bronzmérkőzésen az egyiptomiak ellen lépett tatamira. Ezúttal az Unshu katán volt a sor, míg az ellenfél az Unsu katát, vagyis a shotkanos változatát mutatta be. A bírók egyhangúlag az egyiptomiakra szavaztak, így a magyar lányok az 5. helyet szerezték meg, amellyel sporttörténelmet írtak.

A múlt hét vége után mindkét magyar csapat bizakodva várja a 2023. október 24-29-e között Budapesten megrendezésre kerülő WKF felnőtt karate világbajnokságot, amelyen mindkét csapat tatamira lép majd. Ezt megelőzően, ezen a héten szombaton, a Polish Open-en is tatamira lépnek a csapatok.