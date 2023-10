A piros-fehérek legutóbbi meccséről a keret négy tagja hiányzott, róluk, valamint a meccs közben megsérült csatárukról is nyilatkozott Kuznyecov Szergej, a diósgyőriek szakvezetője.

Két kapus sem volt bevethető az alföldi gárda ellen, sem Sentic, aki az eddigi hét élvonalbeli bajnokin végig védett, sem Danilovic, aki a Magyar Kupa meccsen kapott bizalmat. Mindketten betegség miatt maradtak ki a keretből. Így az eddigi harmadik számú kapus, a 22 éves ukrán Artem Odyntsov állhatott a gólvonalra, aki ebben az évadban mindössze négy NB III-as mérkőzésen kapott lehetőséget, és ezeken összesen nyolcszor kellett maga mögé nyúlnia, ugyanis ennyi gólt kapott a DVTK tartalék, amikor ő állt a kapuban. Az NB I-es bajnokim, a KTE elleni teljesítményéről a következőket mondta

Kuznyecov Szergej: – Gratuláltam neki a mérkőzés után. Annyit mondtam neki, hogy ez az egy helyzet volt, ami 11 méterről volt, nem volt előtte senki, kivédhette volna – mosolyogta el magát a diósgyőri edző, majd így folytatta, még mindig viccelődve: – Azt mondta, hogy igyekszik majd ezt megtenni a következő meccsen. Ha komolyra vesszük: szerintem nagyon magabiztosan, nagyon jól játszott, segített sokat, a beívelt labdákra jól jött ki, nagyon jól építette a játékot, azt amit kértem megcsinálta, nyugodtan játszott. Lehet, hogy attól, hogy sok ideig nem volt NB I-es meccse, néha egy kicsit kapkodott a hosszú labdáknál, mert voltak játékosok, akiket meg lehetett volna játszani, de megmondom őszintén, elég nehéz dolgom lesz a következő mérkőzésre kiválasztani ki lesz az első számú, aki védeni fog.

A támadókról

Bright Edomwonyit, a 29 nigériai csatárt az első félidő közepén sérülés miatt kellett lecserélni.

– Azt mondta, hogy érzett az izmaiban egy húzódást, nem tudjuk még pontosan mi van vele, de hétfőn megcsinálják az MRI-t, és akkor okosabbak leszünk. Reméljük, hogy nem nagy a sérülése, mert fontos játékos számunkra. Persze, minden játékos fontos a számunkra, de amikor most kezdjük alakítani a csapatjátékot, az összjátékot, nyilván ilyenkor nem szeretném, ha a játékosok kiesnének – nyilatkozta Kuznyecov Szergej, aki két sérülést támadójátékosról is szót ejtett: – Külön rehabilitációt végeznek, ma érkezett vissza Kampetsis. A legfontosabb most az, hogy fokozatosan tudjuk őt terhelni, hogy visszanyerje az erőnlétét, mind futásmennyiségben, mind izomerőben. El fog telni egy pár hét, hogy amíg visszatér majd, ha nem lesz semmi probléma. Feuillassiernek súlyos sérülése volt, mert nála az izomzat és az ízület közelében volt részleges szakadás, aminek általában, azt mondják, hogy két, két és fél hónap a felépülési ideje. De sikerült egy közös döntést hozni, és a vezetőségnek köszönetet szeretnék mondani, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy elküldhettük Belgiumba, a válogatott erőnléti központjába, és ott megígérték, hogy megpróbálják, hogy négy hét után visszatérjen. Meglátjuk, nagyon reménykedünk abban, hogy ez így történik majd, mert nagyon értékes játékos, olyan, aki még pluszt tudna adni nekünk.