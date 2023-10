Röplabda: Magyar Kupa

Női Magyar Kupa, nyolcaddöntő

Vasas SC (NB I) – DVTK Ongropack (Extraliga) (Budapest, szerda, 19.00)

Németh Szabolcs, a DVTK vezetőedzője: – Ki kell mondani, bármennyire tudjuk: a Vasas ezen, NB I-es, második vonalas csapata stabilan játszik, ennek a meccsnek egy kötelező győzelemnek kell lennie, átérzik mindezt a játékosok. Tavaly kétszer is találkoztunk egymással, egyszer mi hoztuk a találkozót, egyszer ők. Nem mehetünk úgy most hozzájuk, hogy nem nyújtunk százszázalékot a pályán, mert az megbosszulhatja magát. Ez az összecsapás több szempontból is lényeges, az egyik, hogy a siker, a továbblépés adna, adhatna löketet a további szakaszra, olyasfajta önbizalmat, amiből majd meríthetnénk a hét végi bajnokin.