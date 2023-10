Egyik különlegességet a másik után produkálja a Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatóságának játékvezetői bizottsága. A több száz tagú testületben futószalagon gyártják a családi sztorikat is.

Céges bravúr

– Jómagam 1995-ben vizsgáztam – kezdte a negyvenhét esztendős Skarupa Tamás János, majd hozzátette: – A huszonöt éves Tamás fiam pedig 2014-ben jött utánam. Úgy történt az eset, hogy sokat jött velem az edzőtáborokba, közben megszerette a focibírók társaságát és azt a baráti légkört, amely minket annyira jellemez. A gyerek egyébként a DVTK-ban és a Borsod Volánnál is futballozott, a sportágtól pedig nem akart elszakadni, ezért egyszerűen átállt a másik oldalra, csősz lett belőle. Geró Gábor és Kátai Gábor volt az oktatónk, tőlük tanultuk meg a szakmát. Együtt is működtünk már kis- és nagy pályán, futsalban és műfüvön. Most a megyei harmadik és második osztályban vitézkedünk. Addig csinálom, amíg jólesik, a fiamnak pedig még évtizedei vannak hátra ezen a sikamlós területen, ráadásul még tehet néhány lépést előre a ranglétrán.

Amikor ritka élményeiről kérdeztük, az apuka így felelt:

– A Tiszabábolna – Bükkábrány meccsen összeverekedtek a játékosok, de ez semmi ahhoz képest, amely a Miskolci Egyetemen, egy vállalati kispályás tornán fordult elő velem. Ezen a már ki tudja, hogy mikori céges rendezvényen – és ez nekem máig hatalmas bravúr – Kassai Viktorral dirigáltam. Ilyet pedig kevesen mondhatnak el magukról, elvégre az egykori FIFA-jelvényes kiválóság világbajnoki elődöntőt vezetett, olimpiai finálét fújt és Bajnokok Ligája-döntőn is állt a pálya közepén. KT