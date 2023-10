Csak néhány hete alakultak közösségé, egyesületté, és máris országos versenyt rendeznek a helyi gombfoci élet feltámasztói Miskolcon. A jelenleg 13 aktív főt számláló csoportban egyelőre a fiatalok vannak kevesebben, a tagok nagy része évtizedekkel ezelőtt sajátította el az asztali játék alapjait, elsősorban a Tandori Dezső által írt Nagy gombfoci könyv hatására, és nem utolsósorban a lakótelepi trafikok kínálatában szereplő gombfoci csapatok megvásárlását követően. Az 1980-as években sok helyett alakultak ki gombfoci szigetek, több nagyvárosban, így Miskolcon is, amire csak néhány évtized után derült fény, az emlékek felelevenítését követően, ám az akkori ,,lépcsőház bajnokságok” az internet adta virtuális térbe kapcsolódás hiányában nem tudtak összeforrni. Most viszont a net segített, a facebookon találtak egymásra a gombfoci iránt nosztalgikus élményt tápláló 40-50 éves miskolci férfiak, akik eldöntötték, hogy egyesületet alapítanak, és szervezett keretek között pórbálnak bekapcsolódni a játék országos vérkeringésébe.

Idén áprilisban

A miskolci GombÁszok Gomfoci Egyesület 2023. áprilisban alakult és tagjaik hetente 1-2 alkalommal jönnek össze edzésekre, játékra, ilyenkor általában általában 2-3 órán át zajlanak a csatározások. A tagok az elmúlt hónapokban igyekeztek bekapcsolódni az asztali játék országos vérkeringésébe, és néhány ilyen ,,próbajátékot” követően elérkezettnek látták az időt arra, hogy egy nyílt, országos versenyt rendezzenek.

1. Miskolci GombÁszok kupa néven, ezen a héten szombaton, 10 órától, Miskolcon, a Gyarmati Dezső Általános Iskolában 40 versenyző mérheti össze tudását, 20 asztalon.

– GombÁszok Gombfoci Egyesület minden tagja szeretett volna részt venni a versenyen, és ez szinte mindenkinek sikerül, országos szintre az emeli a rendezvényünket, hogy itt lesz a Mecsek Bad Boys, akik Bonyhádról, Pécsről érkeznek, a Nyugati musztángok, akik a Bük-Szombathely-Sopron háromszögből jönnek, Békéscsabáról a Viharsarki GK-tól várunk versenyzőket, de átruccanak majd Egerből is néhányan, és a budapesti Finom kezek is képviseltetik magukat – tudtuk meg Hatvani Olivértől, a GombÁszok egyesület elnökségi tagjától. – Minden érdeklődőt szeretettel várunk, most csak nézőnek, kipróbálni a játékot csak az eredményhirdetés után nagyjából fél öttől lehet, illetve akit érdekel, hogy hol és mikor csatlakozhat hozzánk, annak tudunk információval szolgálni a verseny helyszínén.