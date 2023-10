Emlékeztető

Gyergyói HK – DVTK Jegesmedvék 6–0

DVTK Jegesmedvék: Voris (Gratzl) – Verveda, Szathmáry, Berdnikov, Páterka, Esteves – Szirányi, Hill, Razumnyak, Lövei, Kuleshov – Shkrabov, Vojtkó, Csiki, Mattyasovszky, Miskolczi – Szalay, Fazakas, Farkas, Makai, Pecsét. Vezetőedző: Steve Kasper

Szilassy Zoltán, a GYHK vezetőedzője: – Tulajdonképpen ugyanaz volt, mint Miskolcon, ugyanilyen jól hokiztunk ott is, csak nem jöttek a gólok. Hasonlóképpen kiváló második harmadunk volt ezúttal is, 6–0-nál pedig igazából már a védekezés a legfontosabb, nem fontos hetediket lőni, viszont annál fontosabb mindenféle ajándékozás nélkül játszani a hátralévő időszakban. Szerettük volna megtartani ezt az eredményt, hogy nyoma maradjon, és ez sikerült is.

Steve Kasper: – A mérkőzés elején nem koncentráltunk eléggé, a hazai csapat pedig ki is használt egy emberelőnyt. Úgy érzem, egy kicsit elfogyott az energiánk erre a mérkőzésre, nehéz túrán vagyunk túl, amelyből igyekszünk levonni a pozitívumokat. Nem szeretek kifogásokat keresni, összességében egy jó kis tanulnivalót ad számunkra ez a mérkőzés, megmutatván, hogy legközelebb mire kell jobban figyelnünk.



Fotó: Nagy Sándor/DVTK