MEAFC-Miskolc – GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika 0:3 (-22, -14, -17) Miskolc, Egyetemi körcsarnok, 210 néző. V.: Horváth, Takács. MEAFC-Miskolc: Kopecky 2, Fenyvesi 5, Szabó P. 4, Komlósi 5, Árva 8, Csizmadia 5.Csere: Dudás (liberó), Kapusi 2, Tar, Kozsla 1, Simkó. Vezetőedző: Bagó László. GreenPlan-VRCK:Gurskiy 3, JIRÁSEK 16, Velychko 5, BIBÓK 14, Péter M. 2, Cziczlavicz 6. Csere: Kiss M. (liberó), Óhidi. Vezetőedző: Toronyai Miklós. Bagó László: - Az edzőmeccseket is idevéve most játszottunk a legrosszabbul. Tavaly mindig volt, aki kihúzott bennünket a gödörből, most nem akadt ilyen játékosunk, aki vállalkozott, vezér lett volna. Különösebb ellenállás nélkül adtuk oda ezt a mérkőzést a Barcikának, akiknek gratulálok a győzelemhez. Toronyai Miklós: - Örülünk a győzelemnek, a három pontnak, a mérkőzés elején meg kellett szoknunk az alacsony termet. Egyszer-kétszer kellett intelem a csapatnak, hogy azt a taktikát, ami működik, ne változtassuk meg. Nagyszerűen működött ma fiatal csapatunk, köszönöm a szurkolóinknak, hogy eljöttek, olyan volt, mintha hazai pályán lettünk volna.