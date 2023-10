Hír tett közzé az NB III-as labdarúgó klubot működtető Termálfürdő FC Tiszaújváros vezetése, ,,Új Elnök az egyesület élén" címmel.

Az alábbiakat írják: ,,Tíz hónap után Járai József váltja Stefán Albertné Ibolyát. Ibolya az elmúlt időszakban az Elnökasszonyi feladatok mellett párhuzamosan irodavezetőként is tovább végezte a munkáját, mely két pozíció együtt extra terheket jelentett számára. A váltással a vezetés felállása a jövőben nem változik, az elnököt továbbra is négy fős elnökség támogatja munkájában, az irodavezetői pozíciót továbbra is Ibolya látja el, a felnőtt csapat szakmai vezetője Huszák Géza, míg az utánpótlás szakmai munkájáért Szalánczi Tamás a felelős. Az utánpótlás koordinátori munkakör pedig nyitott, azt szeretné az egyesület mielőbb betölteni."