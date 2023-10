A GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika férfi röplabda gárdája csütörtökön este jelentette be, hogy egy szezonra kölcsönvette a cseh Extraligában szereplő Volejbal Brno utánpótlásválogatott szélsőütőjét, Jan Jiráseket. A 20 éves, 196 cm magas röplabdázó a héten fogadta el a GreenPlan-VRCK ajánlatát, annak ellenére, hogy Franciaországból, Hollandiából, Ausztriából és Szlovéniából is volt iránta érdeklődés. Jirásek a bajnoki rajt előtt már járt Kazincbarcikán, ahol három napot töltött el, és a héten sikerült is a feleknek mindenben megegyezniük egymással, aminek értelmében a játékos a szezon végéig kölcsönben játszik a Vegyésznél. Jirásek U18-as Európa-bajnoki ezüstéremmel büszkélkedhet, de az U19-es válogatottal járt világbajnokságon, és tagja az U21-es keretnek is.