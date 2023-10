A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) honlapja szerint a női kosárlabda Euroligában ezen a héten, az A-csoport 2. fordulójában szerdán 18.00-tól, a DVTK Arénában sorra kerülő DVTK Hun-Therm – Casademont Zaragoza összecsapás lesz a hét mérkőzése. A spanyolok elleni találkozóról, a két veretlen csapat összecsapása előtt többek között az alábbiak jelentek meg a FIBA honlapján:

,,A hét meccse: DVTK Hun-Therm vs Casademont Zaragoza

A DVTK Hun-Therm 2022/23-as újonc évadját követően ezúttal is felkelti a figyelmet. Először az ambiciózus London Lions csapatát ejtették ki a selejtezőből, majd a csoportkör első körében nyertek az Európa Kupa címvédőjének, a Lyon DLC ASVEL Feminin vendégeként.

Most pedig a remek hazai szurkolótáboruk előtt futnak ki Miskolcon, olyan közönség előtt, amely készen áll arra, hogy újabb különleges hangulatot teremtsen egy olyan meccsen, amelyen egy szintén a hullámhegyen lovagló ellenfelet fogadnak. A Casademont Zaragoza a múlt héten aratta debütáló győzelmét az Euroliga sorozatban, és stílusosan, átfogó sikerrel tette ezt, a romániai ACS Sepsi-SIC ellen. Ez tényleg egy olyan játék lehet, amelyről egyszerűen nem tudod levenni a szemed.”