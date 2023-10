A férfiaknál és a hölgyeknél is pályára léptek már Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei együttesek a kézilabda Magyar Kupában. A ,,gyengébbik" nemnél pátriánk egyetlen felnőtt női gárdája, a Borsod SK-Miskolc, még szeptember 5-én, magabiztos játékkal, 33-11-re verte az Eszterházy SC-t, ami továbbjutást jelentett. A BSK szerdán ismét játszik, 18 órától Kazincbarcikán, a Kazinczy Sportcsarnokban fogadja a Hajdúnánást, a kupa második fordulójában. Érdekesség, hogy a harmadik vonalban, az NB II-ben szereplő vármegyei együttes nemrégiben fuzionált a kazincbarcikai klubbal, ezért vívja a meccseit a vegyészvárosban. Emellett több változás is volt a BSK-nál a holtidényben, az egyik, hogy az a Lovas Szilárd lett az edző, aki jól ismert kézilabda berkekben. Az 1979-es születésű szakember több helyen is megfordult pályafutása során – külföldön is –, legutóbb az ÓAM-Ózdi KC utánpótlás vezetője volt.

Munkát Miskolcon

Az osztály, a csapat mérkőzéseit böngészőknek feltűnt egy igencsak ismerős név, aki az eddigi egy kupa összecsapáson 3, míg a mostanáig megrendezett öt bajnokin 16 alkalommal rezegtette meg az aktuális ellenfél hálóját. Szeptember 5-i dátummal érkezett a Borsod SK-hoz, Puhalák Szidónia. Az 1996-ban Szegeden született balszélső ott is kezdte pályafutását, és mutatkozott be a felnőttek között az NB I/B-ben. 16 esztendős korában, 2013-ban szerződtette őt a Váci NKSE, aztán Mosonmagyaróvárra került, míg 2015 és 2021 között a Győri Audi ETO játékosa volt. A Rába-partiakkal nyert három magyar bajnokságot, kétszer Magyar Kupát, továbbá Bajnokok Ligáját 2017-ben, 2018-ban, és 2019-ben. A magyar női kézilabda-válogatottban 2018-ban, Hollandia ellen debütált. 2021-ben Siófokra igazolt, ahol viszont idén májusban jelentették be, hogy ,,...a felnőttcsapat nagy részével közös megegyezéssel szerződést bontott a gazdasági stabilitás megteremtésének érdekében." A történethez tartozik, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség Fellebbviteli Bizottsága jogerős határozatával hónapokkal ezelőtt megfosztotta a Balaton-parti klubot az NB I-ben való részvételtől, ezért az SKC is csupán az NB II-ben rajtolt el az aktuális szezonban. Puhalák Szidónia annak köszönhetően került a BSK-hoz, hogy a párja Miskolcon vállalt munkát. ÉM