Férfi kosárlabda NB I/B Piros csoport, 3. forduló

MEAFC-Miskolc – Ceglédi KE (Miskolc, Egyetemi Körcsarnok, péntek, 17.30)

Váczi Péter, a MEAFC-Miskolc edzője: – A sorsolásunk nem igazán kedvező, négy csapatot vár a szakma a dobogóra, és ezen együttesek közül hárommal az első fordulóban kellett, illetve kell játszanunk. Két vereség után vagyunk, és a Cegléd nagyon jól erősített a nyáron, az A-csoportból is igazoltak, légiósuk is van, illetve olyan külföldijük, aki kosár magyarnak számít. Komoly játékerőt képviselnek, de ennek ellenére azon leszünk, hogy hazai pályán erős, szoros meccsre késztessük őket, egy olyan meccsre, amelyben még a győzelmünk is benne lehet. Próbáltunk rákészülni az összecsapásra, levonni az előző mérkőzések tanulságait, illetve a látott hibákat kijavítani, bízom benne, hogy ennek lesz látszatja. Szeretnénk versenyképesek lenni, fejlődést mutatni, függetlenül attól, hogy ezt erős ellenféllel szemben kell tennünk.