Emlékeztető:

A Cserépfalu – Bogács mérkőzés a vendégcsapatot ért vasárnap reggeli tragikus haláleset miatt elmaradt.

Felhívtuk Farkas Csabát, a bogácsiak elnökét, aki ezt mondta:

– Meghalt az egyik főtámogatónk, aki főszurkolónk is volt és akivel előző nap még részt vettünk egy helyi rendezvényen. A mindössze negyvenegy esztendős hölgy nagyon közel állt hozzánk, a csapat tagjaihoz, az egyik játékosunkhoz rokoni szálak is fűzték. Rengetegen ismerték mindkét településen és miután értesültünk a rendkívül szomorú esetről, azonnal intézkedtünk: szóltunk az MLSZ vármegyei igazgatósága egyik tisztségviselőjének és a játékvezetőknek is arról, hogy képtelenek vagyunk kimenni a pályára, a meccs elhalasztását kérjük. Biztosak vagyunk benne, hogy mind a bajnokság üzemeltetője, mind az ellenfelünk megérti az érzéseinket és méltányolja a javaslatunkat.

Bálint Attila, a Cserépfalu játékosedzője: – Minket is nagyon megrázott ez a tragédia. Természetesen mi is azt javasoljuk a vármegyei igazgatóságnak, hogy egy későbbi időpontban játsszuk le a meccset és emlékezzünk meg az elhunytról, aki a helyi futball nagy barátja és patrónusa volt.