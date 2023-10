Emlékeztető: Corona Brasov – DVTK Jegesmedvék 2–5



Dave MacQueen, a hazaiak vezetőedzője: – Nem voltunk készen a kezdésre. Egy jó csapat ellen, hazai pályán nem lehet így kezdeni. Levideóztuk az ellenfelet, egy gyors csapat. Négy gólhelyzetet adtunk neki, amikkel éltek, majd a kapusuk nagyokat védett, mi pedig nem abban a rendszerben játszottunk, amiben kellett volna. Egy tanulási folyamatban vagyunk, több ilyen meccsünk is lesz, az a fontos, hogy legközelebb erre jól reagáljunk. A harmadik harmadban az ellenfélnek már könnyű dolga volt lehozni a meccset. Mi nem érdemeltük meg a győzelmet és a jobb csapat nyert.

Galanisz Nikandrosz, a DVTK Jegesmedvék másodedzője: – Először is szeretnénk megköszönni a szurkolóinknak, hogy egy ilyen hosszú túrán is velünk tartanak, támogatnak minket és szinte hazai atmoszférát teremtenek nekünk. A játékosoknak is köszönöm, hogy meghallgatták az előző napi interjúmat, amikor azt mondtam, hogy igenis készen fogunk állni a következő meccsre. Ez megvalósult, az első harmad után az előnyünk tudatában biztosak voltunk benne, hogy nagy nyomást fognak ránk helyezni. A kapott gól után sem törtünk meg és a rá következő gólunk megpecsételte a sorsukat. Jól játszottunk, de vannak a játéknak olyan elemei, amiket még gyakorolni kell. Ez a mai győzelem egy igazi csapatmunka volt, ezért gratulálok mindenkinek.