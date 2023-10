Az előző évadban megnyerte a másodosztály, az NB I Liga küzdelemsorozatát az akkor még ,,sima" DVTK néven szereplő női röplabda együttes, amely ennek köszönhetően felkerült/visszajutott a legmagasabb szintre. A piros-fehérekhez nemrég névadó szponzor érkezett, a négy külföldi röplabdázó mellett, így minden tekintetben jobban felvértezve indul neki a gárda az új szezonnak, mint legutóbb, amikor a 2021/2022-es bajnokság végén búcsúzott az Extraligától. A diósgyőriek a vasárnap, a DVTK Arénában 19 órától kezdődő Szent Benedek RA elleni ütközettel nyitják meg az évadot.

Jó lenne tíz

A csütörtöki szezonnyitó sajtótájékoztatón Dr. Szabó Éva, a DVTK Ongropack sportigazgatója úgy fogalmazott, az előző bajnokságban cél volt az NB I-es bajnoki cím elhódítása, illetve az is, hogy minél több helyi kötődésű fiatal játékos legyen a keretben. Azt is kijelentette, hogy az Extraliga és a másodosztály között – színvonalban – azért van szakadék, ezért is volt szükség minőségi erősítésekre, hogy a csapat megállja a helyét. Örömét fejezte ki a szakember amiatt, hogy a DVTK röplabdásai a legjobbak között vannak, és azon lesznek, hogy hosszú távon ez így is maradjon. Dr. Szabó Éva megköszönte az Ongropack támogatását is, amivel stabilabb, biztosabb lett a költségvetésük. Arról is beszélt a sportigazgató, hogy meglátása szerint jobb lenne, ha legalább tíz klub lenne az Extraligában, bízik abban, hogy a szövetség a közeljövőben bővíteni fogja a létszámot.

Egri Klaudia, a Diósgyőr csapatkapitánya – aki tizenegyedik szezonját kezdi meg, ebből korábban négy volt a Miskolci VSC-ben – azt mondta, hosszú, 11 hetes felkészülési szakasz van mögöttük, de nem érzi magát fáradtnak. Hozzátette, a munka első része kondicionális, erőfejlesztésből állt, majd aztán a játékot gyakorolták, jórészt a gyorsaságot fejlesztették. Az 1999-es születésű szélső ütő bevallotta, csapatkapitánynak lenni felelősségteljes feladat, bízik abban, hogy elnyerte a többiek bizalmát.

A jó és a rosszat is

Németh Szabolcs vezetőedző – aki annak idején játékosként tizenegy szezonon keresztül volt légiós – azzal kezdte, hogy szeretnének majd sok borsot törni az eddig nagycsapatnak számító klubok orra alá. Megjegyezte, nem a bennmaradásért akarnak küzdeni az együttesével.

– Minden nap azért kell küzdeni, hogy egyszer majd bajnoki címet szerezzünk. De nem rohanunk, időnk van – nyilatkozta a 37 éves szakvezető. – Ehhez tovább kell fejlődniük a játékosoknak, a klubnak, és természetesen nekem is. A célunk az kell legyen, hogy mérkőzésről mérkőzésre tartósabb és tartósabb jó játékkal rukkoljunk elő. A 11 hetes felkészülésünk jól sikerült, megmutatta a jót, rosszat egyaránt. Voltak ugyan kisebb sérülések, de abban az állapotban vagyunk, amilyenben a bajnoki rajt előtt lenni kell. Igyekeztünk, hogy a kondicionális és a szakmai rész egymással harmóniában fejlődjön, úgy jöttek formába a játékosok, ahogyan akartuk, hogy formába jöjjenek. Egy felkészülési szakasz egyben morális építkezés is, tettünk azért, hogy megbonthatatlan egység alakuljon ki, ami minden vezetőedző álma. De itt, Diósgyőrben egyébként is az a jelszó, hogy ,,Együtt vagyunk, győzni fogunk!" A tizenkét játékos tizenkét különböző karakter, akiket úgy kell összerakni, hogy az irány egy legyen.

Nyugodtabban alhatnak

A DVTK Ongropack nyolc felkészülési találkozót vívott a felkészülési szakaszban, hármat megnyert, hármat vesztett, kétszer döntetlenre végzett. Németh Szabolcs, a vasárnapi nyitánnyal kapcsolatban az alábbiakat mondta el:

– Egy stabil, neves ellenfél érkezik, amely tavaly bronzérmet szerzett a bajnokságban – emlékeztetett Németh Szabolcs. – A jó felkészülés miatt nyugodtabban alhattunk eddig, és alhatunk a meccsig, de a feladatunk, hogy azt a formát, amiben vagyunk, fel is vigyük a pályára. A korábbi kieső csapatból van pár játékos a keretben, de nem szabad, hogy ez a negatív érzés bármilyen formában előtörjön. Próbáljuk meg félretenni az érzelmeket, adják át magukat a lányok az öröm röplabdának, az jöjjön ki, amit megcsináltak, ami bennük van. A csapatunk fiatal, ebből adódóan még nincs meg a megfelelő tapasztalat, meccsszám, de a lányok sikerre éhesek, bizonyítani akarnak, egyrészt megmutatni azt, hogy az NB I-es bajnoki cím nem a véletlen műve volt.