Ezen a hét végén a GreenPlan-VRC Kazincbarcika élvonalbeli férfi röplabdacsapata is megkezdi a 2023/24-es évadot, a kék-sárgák az NB I Extraliga alapszakasz 12 csapatos mezőnyének 1. fordulójában, szombaton este, 19.00-tól a TFSE vendégei lesznek, a fővárosban, a Csörsz utcai csarnokban.

– Nagyon megváltozott a keretünk a tavalyi, tavalyelőtti idényhez képest, a csapat átlagéletkora 21 év körül van, a legidősebb játékosunk 24 esztendős, és azt gondolom, hogy más célokért fogunk küzdeni, mint az előző két évben – mondta Toronyai Miklós, a GreenPlan-VRC Kazincbarcika vezetőedzője, majd így folytatta: – A magot sikerült megtartani, vannak olyan játékosaink, akik a válogatottban is bizonyítottak, gondolok itt Bibók Balázsra, aki nem száz százalékos, bokaszalag szakadása volt, és bár már végig tudja játszani a meccseket, de az ugrás tekintetében egyelőre elmarad korábbi önmagától. Rajta kívül Péter Benedek is végig tolta a válogatottnál a munkát, igaz, ő kevesebb szerephez jutott, de bizonyította, hogy helye van ott. Péter Márton a tavalyi évad rájátszásában, a Pénzügyőr ellen igazolta, hogy húzóemberként számíthatunk rá, és persze rajtuk kívül Kiss Máté is fontos szereplő, biztos pontunk. Őt csapatkapitánnyá választotta a keret, nem véletlenül, hiszen a válogatottban is végig játszott. Összességében megvagyunk, centerposzton a 17 éves saját nevelésű Cziczlavicz Dávid mellett a Dunaújvárosból szerződtetett ukrán fiú, Bohdan Velicsko bevethető. Feladóban a Kistextből érkezett jó képességű Óhidi Richárdra számíthatunk, és az azeri Roman Gurszkijra, aki nagyon gyors labdákkal játszik, el tudja ugrasztani a blokkokat, szépen ad fel, jó technikával. Úgy gondolom, hogy ő sikeres választás volt.

A célokról

Toronyai Miklós a célokról is beszélt.

– Az első nyolcba szeretnénk bekerülni az alapszakasz végére, és ezen belül szeretnénk minél előrébb végezni, szerintem az első hatba kerülésére jó lehet a csapat, de persze a mezőny tagjainak erejéről, most még nincs pontos képünk – mondta GP-VRCK szakvezetője. – Szerintem a Kaposvár és a fehérvári MÁV Előre felfelé kilóg, utánunk nagy lehet a tolongás, azzal együtt, hogy a Pénzügyőrt, és komplett összeállításában a Debrecent tartják még éremesélyesnek. A mi csapatunkat belőni ebben a mezőnyben azért nehéz, mert mindenki fiatal, és ez hozhat hullámzó teljesítményt. Azon kell dogoznunk, hogy a völgyek ne legyen túl mélyek.

Arra a felvetésre, hogy egyfajta paradigma váltás zajlik most a VRCK-nál, és illetve, hogy van-e ennek a fiatalítószeres programnak kifutási ideje, erről a következőket mondta Toronyai Miklós:

– Nincs az megfogalmazva, hogy 2-3 éven belül hová kell elérni. Próbájuk majd a fiatalokat minél tovább együtt tartani, és építeni őket, aztán amikor elértek egy szintre akkor, olyan játékosokkal akarjuk kiegészíteni a keretet, – elsősorban légiósok jöhetnek majd szóba, – akikkel még erősebbek lehetünk, akikkel még tovább fejlődhetünk. Szerintem Kiss M. és Bibók már most is megállná a helyét néhány külföldi bajnokságban, azon leszünk, hogy a csapattársaik is eljussanak erre a szintre. Nyilván edzőként ez egy más kihívás lesz, mint az eddigiek voltak, össze kell csiszolni a játékosokat, rutinnal kell felvértezni őket, több egyéni képzést kell beiktatni. És nem utolsósorban meg kell találni a terhelés és pihenés közötti egyensúlyt. Más a mostani helyzet, mint a tavalyi, most olyan csapat van, hogy vissza kell húzni őket, annyira akarnak edzeni, és ez nem mehet a regenerálódás rovására. Ez az évad más kihívás lesz ez mindenkinek, a szurkolóknak is, mert el kell fogadniuk, hogy nem lesz egyenletes a teljesítmény, és hogy szükségünk van a türelmükre. Az biztos, hogy azon leszünk, hogy a szívünket is kitegyük meccseken, az akarattal biztos nem lesz baj. Szerintem már az első meccsen sem. A TFSE-t valamennyire ismerjük, hiszen játszottunk is ellenük a felkészülés során. Nekik is vannak fiataljaik, nagyon kell majd koncentrálnunk, de azon leszünk, hogy rájuk erőltessük az akaratunkat. De nem szépítem: győzni szeretnénk, a 3 pontért megyünk.