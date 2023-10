15.53: Megkezdődött a második félidő.

45+8. perc: Vége az első félidőnek.

45+7. perc: Szatmári kapott sárga lapot.

45+1. perc: Katona lőtt középről, bombája kipattant a vendégek kapusáról, a labdára középen Kodro érkezett, aki 11 méterről a kapu bal oldalába lőtt, 2-0!

45. perc: Hat perc hosszabbítás következik.

41. perc: Christensen kapott labdát a jobb oldalon, majd elkezdett befelé sasszézni, és 16 méterről laposan a kapu bal alsó sarkába lőtt, 1-0.

37. perc: A 300 fős diósgyőri tábor válasza: ,,.urva gyenge".

36. perc: ,,Süss fel nap, fényes nap, Diósgyőrben a cigányok megfagynak" - énekli a hazai ultra tábor.

34. perc: Katona lövése adott munkát a diósgyőri kapusnak: a ketrec bal oldalára tartó bombát szögletre kellett menteni.

32. perc: Tóth B. és Schön is sárga lapot kapott.

28. perc: Acolatse bal alsó sarokra tartó lövését hárította Tóth B.

26. perc: A kapu elé lőtt labdát Szabó L. nem találta el ziccerben.

20. perc: Nincs már füst, a nap is kisütött.

18. perc: Kodro lövését mentette szögletre Odynstsov.

17. perc: Acolatse lapos lövését védte Tóth B.

16. perc: Gera kapott sárga lapot.

16. perc: Pernambuco közeli lövését védte Tóth B., a kipattanót Stephen szedte össze, az ő bombája is a kapusban akadt el.

13. perc: Folytatódik a játék. A pályán már jobban lehet látni, a lelátóról még nem mindent.

10. perc: A hazai ultrák pirotechnikát vetettek be, emiatt áll a játék, ugyanis a füst beterítette a vendég kapu előterét.

7. perc: Schön balról néhány centivel lőtt a bal felső sarok mellé.

5. perc: A két csapat szurkolótábora – nagyon nagyon finoman fogalmazva – kevés szeretetet mutat a másik felé.

14.45: Elkezdődött a mérkőzés.

A DVTK-nál Bárdos Bence viseli a csapatkapitányi karszalagot.

A kezdés előtt eleredt az eső.

Az FC Fehérvár az előző fordulóban a Debreceni VSC otthonában szenvedett 3-1-es vereséget, annak a meccsnek a kezdőjéből csak egy ember hiányzott a Fejér vármegyei gárdánál, Kalmár sérülés miatt maradt ki, helyette Christensen kezd.

A DVTK kezdőcsapata két helyen módosult az előző bajnokihoz, a Ferencvárosi TC elleni hazai környezetben elszenvedett 2-1-es vereséghez képest, Holdampf és Lukács D. csak a kispadra került, Vallejo és Acolatse pedig bizalmat kapott a piros-fehérek szakvezetőjétől. Mindez azt is jelenti, hogy mindössze három magyar labdarúgó maradt a kezdőben.

A labdarúgó NB I 11. fordulójában a Diósgyőri VTK csapata az FC Fehérvár együttesénél vendégeskedik.

FC Fehérvár – Diósgyőri VTK 2–0 – ÉLŐ!

Székesfehérvár, 3000 néző. V.: Bognár (Szalai B., Szécsényi).

FC Fehérvár: Tóth B. – Bese, Csongvai, Serafimov, Gergényi, Schön – Flores, Katona, Christensen – Szabó L., Kodro. Vezetőedző: Bartosz Grzelak.

Diósgyőri VTK: Odyntsov – Gera, Szatmári, Bárdos, Stephen – Klimovich, Vallejo – Pernambuco, Pozeg Vancas, Acolatse – Edomwonyi. Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.

Sárga lap: Gera a 16., Tóth B. a 32., Schön a 32., Szatmári a 45+7. percben.

Gólszerző: Chirstensen (1-0) a 41., Kodro (2-0) a 45+1. percben.