Az olimpia a világ egyik legnagyobb érdeklődést vonzó sporteseménye, mégis folyamatosan fenn kell tartania a figyelmet, és tennie kell a népszerűsége fenntartásáért, növeléséért – nyilatkozta Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. – A NOB és természetesen a MOB számára is nagyon fontos, hogy megszólítsa a fiatalokat, hogy az olimpiai mozgalom támogatói között tudhassa őket. Ennek egyik eszköze lehet a jövő júniusi olimpiai kvalifikációs esemény, amely újfajta olimpiai élményt kínál majd a sportolóknak és a szurkolóknak is világszerte. Nagy megtiszteltetés, hogy a NOB felkérte Budapestet az eseménysorozat utolsó helyszínéül, hiszem, hogy fővárosunk gyönyörű és méltó hátteret nyújt majd ennek az eseménynek, s hogy a hazai szurkolóknak segít még inkább ráhangolódni az olimpiára. Mindehhez természetesen szükség van a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlésének jóváhagyására és támogatására is, ennek érdekében közgyűlési tájékoztatót hívtunk össze, bízom a tagság támogatásában.