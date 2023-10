A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) honlapja szerint a női kosárlabda Euroligában ezen a héten, az A-csoport 2. fordulójában szerdán 18.00-tól, a DVTK Arénában sorra kerülő DVTK Hun-Therm – Casademont Zaragoza összecsapás lesz a hét mérkőzése.

A diósgyőri csapat vezetőedzőjét, Völgyi Péter elsőként arról kérdeztük, hogy mit gondol erről.

– Nagyon jó és pozitív hírnek tartom, hogy kiemelte ezt a mérkőzést a FIBA, és az is külön öröm, hogy a mi győzelmünket várják a szakértők – válaszolta a szakvezető. – Jó látni, hogy kezd kialakulni a csapat felé a nemzetközi kosárlabda világában is az elismertség. Egyébként szerintem sok hasonlóság van a két csapat között: erős bajnokságban szerepel mindkét együttes, emiatt nincs túl sok lehetőség a rápihenésre a mérkőzések között. Ahogy nekünk, úgy a spanyoloknak sincs egy kiemelkedő sztárjátékosuk, ők is a csapatjátékra építenek. A spanyol klubokat egyébként is híresen agresszív, kemény védekezés jellemzi, nehéz lesz a betöréseinket jól megoldani. Emiatt kulcsfontosságú lesz, milyen pontossággal dobjuk majd a hármasokat, ezzel legutóbb nem volt gondunk.

A jelentősége

Azt is megkérdeztük a piros-fehérek trénerétől, hogy van-e a mostani meccsnek jelentősége a csoportkör egészét tekintve, ugyanis nem kizárt, hogy ez a mérkőzés a csoport négy legjobbja közé kerülése szempontjából is fontos lehet.

– A Lyon elleni idegenbeli sikernek az adna igazán értéket, ha most hazai pályán ezt a mérkőzést is meg tudnánk nyerni. Két győzelemmel kezdeni az Euroligát egy olyan önbizalmat adhat a csapatnak, ami kitarthat akár a teljes a csoportkörön keresztül. Ugyanakkor kétségtelen, hogy nehéz mérkőzés elé nézünk, sok szempontból nehezebb elé, mint a lyoni összecsapás volt – mondta Völgyi Péter, akinek szóba hoztuk a spanyol kupagyőztes csapat egy hete agyonverte a romániai Sepsiszentgyörgy csapatát, és bizonyára látták felvételről azt a meccset: – Igen, természetesen kielemeztük azt a mérkőzést is. Viszont nem sokkal később a spanyol bajnokságban 19 pontos előnyről kaptak ki, úgyhogy ahogy azt már említettem: a fizikum, az állóképesség döntő tényező lesz a párharcban. A kezdő irányítójukat, Ortizt jól ismerjük, hiszen ő pár évvel ezelőtt Cegléden játszott, és a fárasztása is kulcsfeladat lesz. A legfőbb erősségük, hogy a mezőnysoruk magas és erős, sok labdát juttatnak be a gyűrű alá, amiből aztán könnyű kosarakat szereznek. Fontos lesz, hogy jól leütközzük őket, és ne engedjünk nekik a festékben könnyű kosarakat.

Azt is megkérdeztük a trénertől: erőben, felkészültségben hogy állnak, hogy a DVTK győzelemnek mi az esélye?

– A Szigetszentmiklós elleni bajnokira már helyrejöttünk ezen a fronton is, azt mondhatom, hogy mindenki egészséges, és nagyon várjuk az első hazai euroligás csoportmeccsünket az idényben. Vasárnap kapott egy teljes pihenőnapot a csapat, hétfőn és kedden már teljes erővel a Zaragoza elleni felkészülésre koncentráltunk – mondta Völgyi Péter. – Úgy vélem, hogy frissebbek leszünk, mint voltunk a hétvégén, amikor még a lábakban volt a lyoni utazás. Természetesen most is bízunk abban, hogy nagyon sok szurkolónk látogat majd ki a DVTK Arénába, és sikerül ismét olyan hangulatot teremteniük, ami átlendíti a csapatot a holtpontokon.