Az európai válogatottak novemberi kontinentális selejtezői miatt a női kosárlabda Euroligában ezúttal nem szerdán rendeznek mérkőzéseket, hanem egy nappal korábban, kedden lép pályára a teljes mezőny, mind a 16 csapat. A nyolc együttest felvonultató A-csoportban, az 5. fordulóban a DVTK Hun-Therm együttese a romániai ACS Sepsi-SIC gárdájának vendége lesz. Picit, háromnegyed órával korábban, mint arról előzetesen szó volt, ugyanis az M4Sport élő közvetítése miatt 17.15-től kezdődik a találkozó. Az összecsapáson a csoport nyeretlen együttese, a sepsiszentgyörgyi csarnokban, a még veretlen diósgyőrieket látja vendégül, szinte biztos, hogy jó hangulatú meccsen, hiszen a többségében magyarok lakta erdélyi városban, tulajdonképpen egy felségjelzése szerint romániai, de tulajdonképpen egy másik magyar együttes ellen lépnek pályára Aho Nináék (A DVTK Hun-Therm keretét ezúttal Jovanovic, Tadic, Grigalauskyte, Garbin, Charles, Lelik, Aho N., Tenyér, Oláh F. és Toman alkotja.)

Félnapos buszozás

A diósgyőriek már vasárnap útra keltek, és késő este érkeztek meg a nem egészen 60 ezer fős kisvárosba, 12 órás buszozás után.

– Nagy szeretettel fogadtak bennünket, amióta itt vagyunk lesik minden kívánságunkat, csak magyar szót hallunk mindenütt, jól érezzük magunkat, olyan mintha otthon, Magyarországon lennénk – mondta Völgyi Péter, a DVTK Hun-Therm vezetőedzője, majd így folytatta: – Úgy tudom, hogy a barátság jegyében a két csapat szurkolói a meccs előtti időt együtt töltik, és bár a külső körülmények tényleg meghittek, a pályán ennek aligha lesznek jelei. Nagy harcra számítok, mert a Sepsi bizonyára szeretné megszerezni az első győzelmét az Euroliga csoportkörében, mi pedig azon leszünk, hogy folytassuk a jó sorozatunkat.

Volt idő

Szóba hoztuk a szakvezetőnek azt, hogy most jóval több idő volt felkészülni az ellenfélből, hiszen hat nap telik el két találkozó között, Völgyi Péter erre így reagált:

– Annyiból szokatlan ez a helyzet, hogy eddig feszített tempóban játszottunk a mérkőzéseinket, és most volt lehetőségünk egy nap pihenő után, egy olyan programot csinálni, ami nem volt annyira feszített. Az biztos, hogy extra lenne, ha meg tudnánk szerezni az ötödik győzelmünket a csoportkörben, de ez nem tűnik egyszerűnek, mert a Sepsi jóval erősebb annál, mint amit az eddigi eredményei mutatnak. Lehet, hogy még nem vették fel teljesen az Euroliga ritmusát, de biztos, hogy vágynak a sikerre. Maximálisan kell koncentrálni ellenük, az első percektől pörögnünk kell, mert itt nem arról van szó, hogy egy nyeretlen játszik egy veretlennel, hanem két csapat küzd a győzelem megszerzéséért. Egy hiányzónk van, a sérült Kányási Veronika, a többiek viszont rendben vannak, és úgy érzem, hogy sikerült megfelelően felkészülni, úgyhogy bizakodva várjuk a meccset.

Nagy utat

Felvetettük a szakvezetőnek, hogy nagy utat tettek meg az elmúlt bő egy évben, hiszen most először lépnek pályára az Euroligában úgy, egy idegenbeli meccsen, hogy a Diósgyőrt tartják a mérkőzés esélyesének.

– Természetesen örülünk annak, hogy másfél év alatt sikerült eljutni ide – jelentette ki Völgyi Péter, majd így folytatta: – A múlt héten szerdán, a lengyel Lublin ellen hazai pályán is mi voltunk az esélyesek, vagyis nem ismeretlen ez a helyzet, de persze idegenben nehezebb a saját játékunkat hozni, és most teljesen más lesz a feladat, mint legutóbb. A Sepsi ötös center nélkül játszik, a kívülről indított, egy az egy elleni akcióikat kell megvédeni. Most kevesebb harc lesz a körtében, ehhez hasonló meccsek a magyar bajnokságban fordulnak elő sűrűbben – mondta Völgyi Péter, akinek szóba hoztuk, hogy lehet, hogy emiatt ez az egyre jobban bele lendülő Tadic napja lehet a mostani. – Korábban is elmondtam, hogy a francia centerünk a válogatott szünet után lehet száz százalék körüli formában. Nála, sérülése miatt kimaradt az alapozás, és a gyorsasági állóképessége még nem tökéletes. Azokat a 4-5-6 perceket, amiket kap, nagyon jól meg tudja tölteni tartalommal, bízom abban, hogy ez most sem lesz másképp. Ana jó képességű játékos, fontos pontokat tud szerezni, de csapatjátékos is egyben, jó ütemben adja ki a labdákat a társaknak. Persze ezt a meccset nem ő, hanem a csapat nyerheti meg, ehhez jó lepattanózásra lesz szükség, amiben Tadicon kívül Jovanovic és Garbin is jeleskedhet, és persze a mezőnysorunknak is a megszokott agilitással kell tennie a dolgát.