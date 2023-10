A női kosárlabda Euroliga 2023/24-es évadjának csoportkörében az első hazai meccsét játszotta szerdán este a DVTK Hun-Therm együttese. A piros-fehérek az A-csoport 2. fordulójának keretében a spanyol kupagyőztest, a hazájában az előző évadban bajnoki bronzérmet szerzett Casademont Zaragoza gárdáját fogadták. Mivel a két csapat az első fordulóban egyaránt nyert, a diósgyőriek idegenben a francia bajnokot, a Lyont fektették két vállra, a zaragozai gárda pedig hazai pályán játszva kalapálta el a román aranyérmes sepsiszentgyörgyieket, így a veretlenség megőrzéséért szállt harcba a két csapat egymás ellen, a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség által a hét meccsének kikiáltott összecsapáson.

A diósgyőriek eddigi kényszercentere, Garbin kezdte a pontgyártást, aki azért játszott a palánk alatt az elmúlt időszakban, mert Tadic nem volt bevethető, illetve száz százalékos. Ám utóbbi játékos hamar felkerült a pályára, és ő is ott volt, amikor Aho N. a meccs első tripláját bezúzta (7-2). A csapat motorja ezután sem állt be, újabb hármasa után egy sima duplával ragadtatta tapsra a publikumot (12-6). A fehér mezesek jobban mentek lepattanókért, és miközben mindkét edző négy-négy cserét is bevetett, a Diósgyőr faképnél hagyta a spanyolokat, 10 fölé tolta magát (17-6). A vendégek 19-9-nél kértek időt, de maradt a közte tíz a negyed végére (21-11).

A második menet Kányási hármasával durrant be, majd nem sokkal később a spanyolok csapatkapitánya, Gimeno úgy tűrte be a mezét, hogy egy büntetődobásnál térdig lehúzta a nadrágját… De mutatták mást is a spanyolok, hirtelen bevágtak két hármast, és mivel egy labdára jöttek fel (24-21) a hazai szakvezető időt kért. A pauza után Tadic faultos kosara zárta le a spanyolok 10-0-s szériáját, aztán Jovanovic vert be három büntetőt, rendcsinálásként (30-21). Utóbbi játékos a 17. percben a világvégéről hajított be egy triplát, és megint 10 volt a felek között, ami időkérésre késztette a hispánok edzőjét (33-23). A hosszú szünetig hátralévő időben nem jött újabb fordulat, a meccset kontroll alatt tartó Diósgyőr mehetett nyugodtabban az öltözőbe (38-27).

Nagyot küzdve

Lelik villant a harmadik játékrész elején, aztán volt egy kis tanácstalanság a támadások vezetésében hazai oldalon, de Aho N. ebben a negyedben is nagyon jókor hintett hármast (50-39). Távolságtartásban erős volt a Diósgyőr, Völgyi edző jól rotált, és a 28. percben a kilencedik hazai játékos, Tényér is betalált, a triplavonal mögül (55-42). Hazai oldalon minden egyben volt, a csapat játéka, harmóniája a közönséggel, a spanyolok erőlködése pedig nem vezetett eredményre (59-47).

A közönség a záró etap elején is igazolta hozzáértését, a játékvezetők nem az első, de annál látványosabb tévedésénél füttyel jelezte, hogy hiba történt a fújásban, a DVTK kárára. A hazai dobások ekkoriban nem igazán sültek, de a lepattanókat szorgalmasan szedték a piros-fehérek, és a védőmunka is rendben volt (63-52). Négy perccel a vége előtt érthetetlen módon rohanni kezdett a Diósgyőr, és eladott labdák után jött az időkérés, 10 pontos fórnál. A spanyolok nagy hajrájában, 90 másodperccel a vége előtt Fiebich hármasával háromra jöttek fel (64-61), és kellett az újabb hazai szünet. Kányási higgadt megoldása hozott nyugalmat, aztán megint csukva volt a játékvezetők szeme, de ez már nem számított, az atlétikusabb, jobb fizikumú hazaiak a hajrában nagyot küzdve betolták magukat a célba.

És, ha ez volt a hét meccse, akkor a Diósgyőr jövő heti mérkőzése még inkább az lesz, ugyanis egy másik veretlen csapattal csapnak össze, az olasz Baretta Famila Schio vendégei lesznek szerdán, 20 órától.

DVTK Hun-Therm – Casademont Zaragoza (spanyol) 66-63 (21-11, 17-16, 21-20, 7-16)