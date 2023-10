A bajnokival kapcsolatban a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányságot kérdeztük.

Többek között arra voltunk kíváncsiak, hogy a mintegy 12 ezer fő előtt megrendezésre kerülő mérkőzés, – azzal, hogy ritkaságnak számító technikai telt ház előtt zajlik majd, – mennyiben igényelt más szervező munkát biztosítási, rendvédelmi szempontból, – tekintettel arra is, hogy a vendégszurkolók létszáma kimagasló lesz –, mint egy kisebb, 6-8 ezres látogatottságot hozó mérkőzés, illetve azt is kérdeztük, hogy a mérkőzés napján hány olyan rendőr lesz szolgálatban, akinek a mérkőzéssel kapcsolatban lesz feladata, illetve, hogy a miskolci és megyei rendőri állományon túl lesznek-e jelen a készenlétisektől is rendőrök.

,,A mérkőzést kellő létszámmal biztosítja majd a feladatra vezényelt rendőri állomány. A DVTK-FTC kiemelt biztonsági kockázatú NB I-es labdarúgó mérkőzés, ezért a Miskolci Rendőrkapitányság állományán túl a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság, valamint a Készenléti Rendőrség munkatársai fognak feladatokat ellátni a biztosításban” – közölte a rendőr-főkapitányság.

Érdeklődtünk arról is: szemmel látható, érzékelhető lesz-e a rendőri jelenlét ezen a napon Miskolc városában, amire ezt a választ adták:

,,A nap folyamán Czinege László rendőr dandártábornok, vármegyei rendőrfőkapitány az egész vármegye területére fokozott ellenőrzést rendelt el. Ebből kifolyólag nem csak Miskolc város közigazgatási területén és a DVTK stadionban, hanem az egész vármegyében fokozott rendőri jelenlétre lehet számítani.”

A Miskolcra érkező ferencvárosi drukkerekkel kapcsolatban arról érdeklődtünk, hogy a vonattal közlekedő vendég szurkolók vonulhatnak-e gyalog a stadionig, vagy különjáratú tömegközlekedési eszközökkel utaznak majd a mérkőzés helyszínére, illetve azt kérdeztük, hogy az autóval érkező fővárosi szurkolókat a város határában összegyűjtik-e, hogy rendőri felvezetéssel jussanak el a stadionhoz.

,,A Tiszai pályaudvarra különvonattal érkező vendégszurkolók az erre a célra bevont tömegközlekedési eszközzel, illetve rendőri felvezetéssel érkeznek majd meg a Miskolc, Andrássy út 61. szám alatt található DVTK stadionhoz. A közúton, gépjárművel érkező vendégszurkolók szintén rendőri felvezetéssel fognak eljutni a sportlétesítményhez” – közölte a vármegyei rendőr-főkapitányság.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy összességében mekkora létszámú vendégtáborra számítanak, amivel kapcsolatban ezt írták:

,,A vendégszurkolók számával kapcsolatban nincs pontos információnk, de több mint ezer főre lehet számítani.”

A rendőrségi közleményben egy kérést is megfogalmaztak a hazai, vagyis a DVTK drukkerek számára:

,,Kérünk mindenkit, hogy mindenki időben induljon el a sportrendezvényre, és aki csak teheti, használja a tömegközlekedést!”