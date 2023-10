A vasárnapi Diósgyőr – Ferencváros NB I-es rangadóval (a negyedik fogadja a listavezetőt) kapcsolatban megkerestük a Sajószentpéterről indult Kvaszta Lajost is. A fővárosi zöld-fehéreknél 1981 és 1988 között játszó, és ezen utóbbi, az 1987/1988-as szezon második részében az NB II-es DVTK-ban 10 mérkőzésen 2 gólt elérő csatár így kezdte nyilatkozatát.

– Nem csodálkozom azon, hogy eladtak minden eladható jegyet, és abban is biztos vagyok, hogy nem 1000-1100 vendégdrukker lesz a stadionban – mondta az annak idején a Borsodi Bányászban, illetve a Honvéd Papp József SE-ben is megfordult volt támadó. – A meccs ugyan Diósgyőrben lesz, de a vármegyében elég sok Fradi-szurkoló van. Látom, hogy a DVTK eléggé összekapta magát, ami egy dolog, a másik, hogy az eredmény is jön, ott vannak az élbolyban. Kuznyecov Szergejjel még sosem találkoztam, nem ismerem a napi munkáját, nem tudom azt ilyesformán megítélni, de ezek szerint nem lehet rossz edző, sok sikert kívánok neki. Nem lepett meg különösebben, hogy az NB II-es feljutást követően lecserélték a keret egy jó részét, bizonyosan meg volt az elképzelés, hogy mit akarnak elérni az NB I-ben, meg volt a vezetőedzői gondolat, és a menedzserekkel együtt keresték az ehhez alkalmas játékosokat. Külföldön is jobbára így történik, hogy ha egy klub osztályt vált, magasabb szintre kerül, akkor nem szeretne kiesni, ezért erősít. A vérfrissítés a mi időnkben is megesett, ami viszont majdnem a búcsúnkhoz vezetett. Ugyanakkor az is megfigyelhető sok esetben, hogy egy feljutó csapatot sokszor visz a lendület a magasabb osztályban, ez szintén látható a DVTK-nál. Még annyit: a jelenlegi NB I-ben nincs túl sok idő az építkezésre, senki sem akar lemaradni a másik tizenegy riválisától, mert ha ez történik, és ott van valaki a tabella végén, akkor jön az idegeskedés, a váltás, elsősorban az edző személyét illetően.

Lehet, tartalékolni fog

A Ferencvárosról ezeket a gondolatokat osztotta meg Kvaszta Lajos.

– Teljesen mindegy, hol, milyen sorozatban játszik a Fradi, legyen az Magyar Kupa mérkőzés, nemzetközi találkozó, vagy egy NB I-es bajnoki, mindenhol a győzelem a cél, ezt várja el mindenki, a közeg – nyilatkozta az 1959-es születésű egykori 1-szeres válogatott labdarúgó. – Nemrég új edző érkezett a csapathoz, Dejan Stankovic, aki egészen másképpen söpör, mint az elődei. Jövő csütörtökön a Konferencia Ligában idegenben, Genkben lép majd pályára a gárda, úgyhogy lehet, fog egy picit tartalékolni, ám az is lehet, hogy nem. Meglátásom szerint, döntetlennél rosszabb eredményt nem fog elérni a Ferencváros ezen a vasárnapi meccsen. Mivel mind a két csapat elég gólerős, 2-2-es végeredményt jósolok, mindkét klub valamilyen szinten közel van a szívemhez. A mérkőzést követni fogom, itthon a televízió előtt ülve nézem majd.