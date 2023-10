A telt házas meccsen szinte ott volt mindenki, aki csak kicsit is számít a műfaj világában. Köztük volt Dzurják József is. A népszerű Csöpi most „kulcspozícióba" kerül, hiszen nyakunkon a DVTK – Ferencvárosi TC NB I-es találkozó, a 2023-as esztendő legnagyobb miskolci-vármegyei eseménye.