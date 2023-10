Fiatalok is Azt is megkérdeztük Benczés Miklóstól, hogy van-e életkori határ a játékosok menedzselése ügyében, lehet-e 18 év alatti fiatalokkal szerződni, amire ezt a feleletet kaptuk: – Jelentős változás október elsejétől, hogy a FIFA lehetővé teszi a fiatal játékosok képviseletét is, ami még szigorúbb szabályozás alá esik, és amit hazai szövetség 16 éves kortól engedélyez. Nem elegendő az ügynöki vizsga megszerzése, külön modult kell teljesíteni, és annak lezárását követően, sikeres teszten kell megfelelni. Öröm számomra, hogy az elsők között rendelkezem ezzel az engedéllyel is. Elsősorban azért, mert az engedély nélkül megkötött, bármilyen jellegű mentori vagy ügynöki szerződés érvénytelen és tiltott.