A vármegyei II. osztályú bajnokság Közép csoportja keretében a múlt szombaton tartott összecsapást a játékvezető negyvenöt perc játék után szüntette be. Kalló Zsolt ugyanis – szavai szerint – nem látta biztosítottnak a találkozó biztonságos folytatását.

Az otthoniak

– Váradi góljával 1–0-ra vezettünk – idézte vissza a történteket Borza Gyula, a Tiszakeszi KÜSE elnöke, majd így folytatta: – Aztán a 44. percben Balázs Lászlót második sárga lapja miatt kiállították, ő azonban nem lefelé ment, hanem bele akart szállni Németh Márkba, de lefogták. Ezután megindultak a mezőcsátiak, akik közül vagy húszan-húszonöten bementek a pályára. A rendezők nem tehettek semmit, de később szétszedték őket. Azt tudni kell, hogy a csapatokban rokonok és ismerősök játszanak, elvégre a két település nagyon közel van egymáshoz. A dulakodás ellenére szerintem folytatni kellett volna a mérkőzést, de a játékvezető, miután konzultált dr. Engel György ellenőrrel, úgy döntött, hogy véget vet a csatának, féltette a játékosok testi épségét. Jómagam 2011 óta elnökösködöm és elmondhatom, hogy nálunk ilyen cirkusz még soha nem történt. Az MLSZ vármegyei igazgatóságának szerintem a pályán elért eredményt kell igazolnia és a 3 pontot a javunkra ítélnie. Azt még elképzelhetőnek tartom, hogy a rendezői létszámunkat felemeltetik a hasonló esetek megelőzése érdekében.

A vendégek

A KKFC Mezőcsát elnöke Kemény Tamás, aki játékosként a gyepszőnyegen volt, így közelről látta a eseményeket.

– Volt egy tömegjelenet, emiatt a hazai szurkolók egy része berohant – emlékezett, utána hozzátette: – A játékvezető jelezte, hogy a csapatok menjenek be az öltözőbe és ez meg is történt. A bíró a szünetben egyeztetett az ellenőrrel, majd úgy határozott, hogy idő előtt véget vet a találkozónak. Mi egyébként szerettük volna folytatni, mégis jónak ítéljük a félbeszakító döntést. Úgy gondolom, hogy rendezési hiányosság miatt mi kapjuk majd a 3 pontot. Megjegyzem, hogy különös történettel állunk szemben, hiszen a lakcímkártyák alapján nem lehet igazságosan elbírálni ezt a „ketrecharcot”. Mert van, aki itt él és ott játszik, de sok nézőre is igaz a kétlaki életmód. Szomszédvárak közötti kisvárosi rangadó a miénk, ha másért nem, akkor ezért mindenképpen gyorsan le kell zárni a vitát.

A harmadik fél

Dr. Varga Zsolt egykori FIFA-asszisztens, az MLSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatósága játékvezetői bizottságának elnöke:

– A bírói hármastól természetesen tájékoztatást kaptunk a Tiszakesziben előfordult problémákról. Magam úgy tudom, hogy a játékosok verekedtek a küzdőtéren, ahová bementek a szurkolók. Kalló Zsolt játékvezető egyeztetett dr. Engel György szövetségi ellenőrrel, ezt követően úgy határozott, hogy beszünteti a meccset.



Az eljárás

Az igazgatóság várhatóan az ilyen esetekben szokásos eljárást követi. Az üggyel foglalkozik majd a dr. Engel György által vezetett versenybizottság és a dr. Jakó Gábor elnöklése alatt álló fegyelmi bizottság is. Döntéseik napokon belül megszületnek. KT