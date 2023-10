A női kosárlabda NB I/A csoport 4. fordulójában, szombaton este a DVTK Hun-Therm együttese az NKA Universitas Pécs csapatát fogadta, a listavezető, még hibátlan piros-fehérek a három meccsből két győzelemmel érkezett baranyaiakat látták vendégül. A hazaiak öt légiósa közül ezúttal Jovanovic nem volt keretben, azzal összefüggésben, hogy csak négy külföldit lehet nevezni egy bajnokira.

A mérkőzés előtt Kiss Angelikát köszöntötték a DVTK részéről, a Diósgyőrben nevelkedett kosaras az idén nyáron váltott klubot, és életében először készülődhetett a piros-fehérek ellen. A fiatal kosaras szemmel láthatóan meghatódott a szép gesztuson, nagyokat nyelt, hogy a kapott virágcsokrot ne öntözze meg a könnyeivel.

A kezdés után nem sokkal a fehér mezesek álltak jobban (4-0), de egy percen belül fordított a Pécs, és a folytatásban is szépen repültek a dobások a gyűrűkbe (9-8). Aztán volt egy kis termelés visszaesés, mindkét edző négy-négy cserét is bevetett, és ez hatással volt a lendületre, az újabb négy percben mindössze 9 pont született (13-13). A játékrész vége azonban a DVTK-é volt, Lelik faultos kosarával lett ötös az előny, majd dudaszó után Toman dobott be három büntetőt, miután az utolsó másodpercben hárompontos kísérlete közben szabálytalankodtak vele szemben (23-15).

Grigalauskyte góljával lett meg a közte tíz, de aztán a Pécs következett, Williams két dupláját követően, Mérész centergólja után a DVTK időt kért (25-21). A folytatásban az egyik oldalon A. Tadic, a másikon Wallace gyártotta a pontokat (31-28), a 28. percben Charles szép találatát követően a Pécsnek kellett a szünet (37-33). A negyed vége szoros volt, az egylabdás különbséget Grigalauskyte center találata növelte (43-39).

Óriási izgalmak

A harmadik menetet gyors és eredményes támadásokkal kezdte a Diósgyőr, Lelik egy dupla után egy hármast is bevert, majd miután utóbbit Charles lemásolta, a baranyaiak időt kértek (51-39). A rövid szünet után több hazai kísérlet is célt tévesztett (51-46), de aztán Garbin két triplával kisegítette csapatát (57-51). Nem sokkal később Kányási húzta fel 50 százalékosra (!) a hazai távoli dobások eredményességét (7/14), ám a 28. percben Wallace csapata hetedik trojkájával lenullázta az állást (60-60). A záró játékrész kezdetére kétpontos fórt szedett össze a Diósgyőr (63-61).

Laczkó hármasa után Williams közelről volt eredményes, hazai időkérést kiváltva ezzel (63-66). A pauza után Toman fordította meg az állást két duplával, és ez lendületbe hozta a DVTK-t, a 34. percben már a vendégeknek kellett a szünet (71-66). Ami használt (71-71). Izgalmas végjáték kezdődött, a 38. percben Kányásit egy esés után ölben kellett levinni a pályáról (79-80), ami után Williams talált be. A hazaiak távoli dobásai kimaradtak, majd Toman pörgetett be egy labdát a gyűrűbe, 47 másodperccel a vége előtt, 1 pontra csökkentve a hátrányt (81-82). Aztán ugyanő szerzett labdát, amit Lelik váltott gólra (83-82). A vége előtt 19 szekundummal a Pécs időt kért, a hátralévő időt pedig kivédekezte a kissé fáradtan játszott DVTK.

DVTK Hun-Therm – NKA Universitas Pécs 83-82 (23-15, 20-24, 20-22, 20-21)

Miskolc, 1000 néző. V.: Cziffra, Frányó, Varga-Záray.

DVTK Hun-Therm: Aho N. 2, CHARLES 19/6, TOMAN 11, Garbin 11/9, A. Tadic 8. Csere: Aho T. 3/3, GRIGALAUSKYTE 9, LELIK 15/3, Kányási 5/3. Vezetőedző: Völgyi Péter.

NKA Universitas Pécs: M. TADIC 12/6, Laczkó 6/6, WALLACE 21/12, WILLIAMS 14, MÉRÉSZ 14. Csere: Kiss A. 5/3, Smailbegovic 4/3, Rátkai 2, Olawuyi 4. Vezetőedző: Jovan Gorec.

Völgyi Péter: – A mai meccset mindkét csapat megnyerhette volna, nem érdemtelenül, örülünk, hogy szurkolók támogatásával ez nekünk sikerült. Sok támadó lepattantót szedett le ellenfelünk, és ebből akár baj is lehetett volna. Gratulálok a PEAC-nak, okosan játszottak, mi fejben egy kicsit lassan és nehézkesen reagáltunk a dolgokra, de gyengébb játékkal értékes nyerni. A válogatott szünetig hátralévő két Euroliga mérkőzésre megpróbáljuk összekapni magunkat. Reméljük egyik sérülés sem komoly, sem Kányásié, sem Wallace-é, és a következő meccseken már a pályán lesznek.

Jovan Gorec: – Először is gratulálok a DVTK-nak, nagyon jó csapatuk van. Jól is játszottak, látszott rajtuk, hogy ez egy Euroligában edződő együttes, és, hogy megérdemelten vannak ott, és voltak ott tavaly is. Nehéz volt ellenük játszani, és bár nem ment rosszul ma nekünk, de előfordultak hibák, amelyeket ki kell javítani, amelyeket ilyen ellenféllel szemben nem lehet megengedni.