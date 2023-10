Az észak-borsodiak szerdán 19 órától az ,,örök riválisnak" számító Fino Kaposvárral mérkőznek meg a Don Bosco Sportközpontban. A 2023/2024-es szezont mind a két együttes sikerrel kezdte, hiszen a vendég somogyiak 3:0-ra verték a MEAFC-Miskolcot, a VRCK pedig 3:0-ra győzött a TFSE vendégeként.

– Egy picivel nagyobb ellenállásra számítottunk az NB I-ből érkezett fővárosiak részéről – fogalmazott Tóth Milán, a VRCK sportigazgatója. – Azért náluk játszik Gebhardt Norbert, valamint több tehetséges fiatal, és persze a mi csapatunk is szinte teljesen új, többüknek nincs, vagy kevés az extraligás tapasztalata, jó páran csupán kiegészítő emberek voltak az előző évadban. Az első szett sima megnyerése megalapozta a folytatást, olvasható volt a TF röplabdája, emellett a srácok betartották a megbeszélt taktikát. Jó volt a védekezés, a mezőnymunka, visszajöttek azok az elemek, amiket az edzéseken gyakoroltak. A harmadik játszmában volt egy kis dekoncentráltság, de összességében szépen dolgozott a csapat. Örülünk annak is, hogy Bibók Balázs megmutatta, tud húzóember lenni.

Megkérdeztük a szakembert két új légiós, az azeri feladó, Roman Gurskij, illetve az ukrán center, Bohdan Velychko produkciójáról is.

– Gurskijban van potenciál, jó a keze, passzol ehhez a lendületes csapathoz, mint amilyen a mostani VRCK. Komoly céljai vannak a röplabdában, de tudja, türelmesnek kell lennie, és sokat dolgozni. Velychko még csak 19 éves, előzőleg Dunaújvárosban röplabdázott, ő keresett meg bennünket. Szükségünk volt még egy centerre, nagyjából tudja azt a szintet, amit a többiek. Különben lehet még egy érkezőnk, ezen dolgozunk, de csak olyan, akinek megfelelő a mentalitása, és a fiatal korosztályba tartozik – árulta el Tóth Milán.

Meccs, tapasztalat

Az elmúlt években, évtizedekben a barcikai röplabda szurkolók dörzsölték a kezüket, amikor a Kaposvár érkezett a vegyészvárosba, ám most ,,más szemüvegen" keresztül kell nézniük kedvenceiket.

– Van egy szurkolói kör a városban, akik szeretik a röplabdát, a csapatot, mindig kiálltak az aktuális állomány mellett, vagyis nem tegnap óta járnak a meccseinkre – jegyezte meg a VRCK sportigazgatója. – A mi tapasztalatunk az, hogy nagyon pozitívan állnak a mostani fiatal társasághoz, ahhoz, ami történt, tudják, hogy nekik is türelmesebbnek kell lenniük, ugyanúgy, mint a stábnak, a klubvezetésnek. Korábban, összességében 70-80 körüli volt a válogatottsági szám, míg jelenleg sokan most esnek át az extraligás tűzkeresztségen, kevés az élvonalbeli játékperc. Sok meccs, és tapasztalat kell a mostani csapatnak, amely biztos, hogy fog kellemes meglepetéseket okozni, de az is biztos, hogy lesznek kellemetlenebb eredmények is. Ezeket kell majd a helyén kezelnünk, lehetőleg egyben tartani ezt a keretet a következő egy-két évben. Idén szeretnénk az alapszakasz után bekerülni az első nyolcba, de lehetőleg minél előrébb zárnánk, így gondolják a játékosok is. Szerdán egy rutinos társaság érkezik hozzánk, amely bajnoki címvédésre, MK-elsőségre, és a Bajnokok Ligája-selejtezőből való továbblépésre készül. Meglátjuk mire megy ellenük lelkes, fiatal csapatunk, a szerencsén is múlik majd, tudunk-e komoly fejtörést okozni a Kaposvárnak. Bízunk abban, hogy igen, annak ellenére, hogy nagyon jó játékosok alkotják a keretüket, akik nem fogják félvállról venni ezt a mérkőzést sem.

