Labdarúgó NB II, 11. forduló

Nyíregyháza Spartacus FC – KolorCity Kazincbarcika SC (Balmazújváros, vasárnap, 15.00)

Csábi József, a KBSC vezetőedzője: - A múlt hét végén sikert értünk el hazai pályán, egy remek átlövés góllal, ez is mutatja, hogy a futball sokszor kiszámíthatatlan játék, bármi eldönthet egy mérkőzést. Ugyanakkor azt is hozzá kell tennem, hogy a Kozármisleny ellen megérdemelten nyertünk, főleg az első félidei teljesítményünk alapján, egy jó mutatókkal rendelkező csapatot tudtunk két vállra fektetni. Azt, hogy jogos volt a három pontunk, a mislenyiek vezetőedzője sportszerűen elismerte. Pozitív sorozatunknak, a hosszú ideje tartó veretlenségünknek köszönhetően nem állunk rossz helyen a táblázaton, aminek örülhetünk, de nem szabad, hogy ez megelégedetté tegyen bennünket. Az idei bajnokság nagyon szoros, egy ,,gyilkos sorozat”, egyelőre álljuk a sarat, remélem, hogy ezt sokáig tudjuk folytatni. Vasárnap egy olyan ellenféllel csapunk össze ideiglenes otthonában, amely még nem kapott ki a bajnokságban. Egyértelműen az NB I-be igyekeznek, nagyon komolyan gondolják mindezt a tavalyi bukdácsolásuk után. A stadionjuk is készül, jövőre már ott szeretnének élvonalbeli meccseket vívni. Felkészültünk belőlük, meg vannak a magunk elgondolásai, nem feltett kezekkel megyünk hozzájuk.

A Barcikában sérülés miatt Pekár, Csilus T., és Morinigo nem áll rendelkezésre, míg Fejes műtéte után rehabilitál.