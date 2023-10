A férfi röplabda Extraliga 2. fordulójában kedden este a fővárosban játszott az újonc MEAFC-Miskolc csapata. A Pénzügyőr megnyerte a 2021-es, és a 2022-es bajnokságot is, tehát ők voltak az esélyesek, annak ellenére is, hogy több játékosuk távozott a nyáron. Az első szettben már 8-4-nél időt kellett kérnie Bagó László edzőnek, aztán 14-6-nál is. Együttese lassan, enerváltan mozgott, a Pénzügyőr kihasználta támadásait (19-8), és kiválóan is szerváltak, Keen például ászokat. Így aztán 18 perc alatt előnybe kerültek, úgy, hogy az egyetemisták nem tudtak kijönni a tízből.

A második játszmában 8-7-et követően léptek el a házigazdák, és 18-9-nél úgy nézett ki, játszi könnyedséggel szerzik meg ezen felvonást is. A MEAFC azonban odatette magát, voltak szép támadásaik, nem is egy, összeállt a játékuk, és 22-20-nél már a budapestiek ,,időztek". Majd 23-22-nél ismét, és nagy nehézségek közepette csak felülkerekedtek, de a remek hajráért dicséret illette a miskolciakat.

A harmadik szett jó ideig úgy zajlott, hogy nem került egyik csapat sem előnybe (7-7, 11-11, 18-18), az elejétől remélt hőfokon röplabdáztak az egyetemisták. Sikerült tartaniuk a ritmust, ekkor a PSE nem igazán tudott fogást találni. A borsodiak érezték, lehet játszmát rabolni, amiért mindent meg is tettek. A legjobbkor, a hajrában gyűjtöttek össze némi előnyt (21-24), és sikerült is szépíteniük. Megnyerte tehát történelmi, első extraligás szettjét a MEAFC!

A negyedik felvonásban is szoros csata bontakozott ki a parketten (10-10), ellenfele szintjén pörögtek Árváék. 18-14-nél került kisebb fórba a Pénzügyőr, de a tavalyi NB I-es bajnok szívósan kapaszkodott (20-18). Ekkor három fővárosi egység jött, ami eldöntötte a játszmát és a meccset is. A csata 99 percet követően ért véget.

A tények

Pénzügyőr SE – MEAFC-Miskolc 3:1 (8, 22, -22, 21)

Budapest, 100 néző. V.: Tillmann, Adler.

Pontszerzők: Kovács 16, Majoros 15, Szalai 13, Keen 9, Solti 7, Kiss D. 7, Rása 7, ill. Árva 14, Fenyvesi 11, Kapusi 10, Kozsla 6, Kopecky 4, Komlósi 3, Csizmadia 3, Szabó P. 1.