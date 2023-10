A klubokat a kupában tavaly elért eredmények, valamint a bajnoki sorozatokban elért helyezések alapján emelték ki, ettől függ, mikor kapcsolódnak be a sorozatba. Az első fordulóban hat együttes vesz részt, két akadémiai csapat, valamint négy másodosztályú (Andersen-ligás): a Budapest Jégkorong Akadémia, a DVTK Jegesmedvék Jégkorong Sportakadémia, a Goodwill Pharma Szeged, a Lehel HC, az UNI Győr ETO HC és a Worm Angels.

Szerdán 19.30-tól

A párosítások: Goodwill Pharma Szeged – Budapest Jégkorong Akadémia, DVTK Jegesmedvék Jégkorong Sportakadémia – Worm Angels és UNI Győr ETO HC – Lehel HC. Az első mérkőzéseket október 4-én (a népkerti jégcsarnokban 19 óra 30-kor lesz kezdés), a visszavágókat 10-én rendezik.

A második fordulóban csatlakozik a DVTK Jegesmedvék, a FEHA19, a MAC Ikonok és az Újpesti Jégkorong Akadémia. Az első kör három továbbjutója mellett folytathatja a legjobb vesztes csapat is, utóbbi kilétét az összesített gólkülönbség alapján határozzák meg. Amennyiben ez alapján nem lehet dönteni, akkor a több szerzett gólt veszik figyelembe és ha ez is egyenlő, akkor a kupában elért tavalyi helyezés a mérvadó. A második forduló meccseit a tervek szerint október 17-én és 24-én tartják, a sorsolást az első kör után készítik el.

A harmadik fordulóban a négy továbbjutó mellett ott lesz a Debreceni EAC, a Dunaújvárosi Acélbikák, az FTC-Telekom és az Újpesti TE is, a párosításokat sorsolás alapján alakítják ki. A mérkőzéseket október 31-én és november 21-én rendezik a kiírás alapján. A négy továbbjutó kerül a negyedik fordulóba, itt döntik el, ki megy tovább a négyes döntőbe. Ennek a körnek a összecsapásait december 5-én és január 16-án játsszák le. A Hydro Fehérvár AV19 és a címvédő Budapest Jégkorong Akadémia HC automatikusan tagja a négyes döntőnek, amelyet január 27-28-án rendeznek majd. – A felnőtt csapatunkkal természetesen szeretnénk eljutni a rájátszásig – mondta Marosi Tamás csapatmenedzser, aki hozzátette: – A final fourban pedig, ahogyan mondani szoktuk, már minden lehetséges.

A képen: az Erste-ligás együttes kupacélja a rájátszásba kerülés Fotó: Ádám János