Vízilabda: OB I

Férfi OB I, alapszakasz, 8. forduló:

PVSK-Mecsek Füszért – PannErgy-Miskolci VLC (Pécs, szombat, 19.00)

Vidumanszky László, az MVLC vezetőedzője: – Az elmúlt pár mérkőzésünk arról szólt, hogy nem mi vagyunk, voltunk az esélyesek, de szerettük volna megnehezíteni aktuális ellenfelünk dolgát, gyakorolni azokra a meccsekre, amik már nagyon is számítani fognak. A héten elmentünk Nagyváradra, az ottani elsőligás csapattal kétkapuztunk, ami szintén azt szolgálta, hogy minél jobban felkészültek legyünk az előttünk álló feladatokra. Most egy olyan hatos sorozatba kezdünk bele, amely során, mindegyik találkozón sanszunk van pont, pontok gyűjtésére, mi több, ez bizonyos esetekben kötelező is. Most fog kiderülni, most fog megmutatkozni az, hogy mit és hogyan dolgoztunk eddig. A Pécs három összecsapását megnéztük videón, tudjuk hol, mely poszton jobbak, és hol vannak azok a bizonyos gyengébb pontok. Aki felszáll a buszra, annak tudnia kell, hogy nincs magyarázat, mellébeszélés, kifogás, profiként csak arra figyel mindenki, hogy fegyelmezetten játsszon, védekezzen, támadjon, tartsa be a taktikát.