Szerda este röplabda bajnokit vívtak Kazincbarcikán, ahol a házigazda GreenPlan-Vegyész RC ellenfele a kaposvári alakulat volt a férfi Extraliga 2. fordulójában.

Az első felvonás 0-3-mal indult, majd bemelegedett a fiatal hazai együttes is (7-7). 8-10-nél Gurskiy ásza volt remek, tapsot is kapott érte. A még mindig alakulóban lévő VRCK-nál lett egy kis hullámvölgy, ezért Toronyai Miklós kétszer is időt kért, 9-13-nál, illetve 13-18-nál. Lelkes volt a Barcika, 16-20-nál a somogyiak beszélték meg a teendőket, és már nem is engedték ki a kezükből a játszmát, Baróti vezetésével (17-25).

Nem szegte kedvét Bibókéknak az első játszma elvesztése, jól beleálltak a következőbe is (4-3, 6-5). Éppen ő, az egyik Vegyész-válogatott gyűjtött egységeket, és együttese legeredményesebb röpise volt ekkor, 6 ponttal. Szép volt Cziczlavicz egyes blokkja is, pörgősen, nem feladva a játékot röplabdázott a házigazda (9-8, 11-9). 13-13 után kezdte átvenni az irányítást a Kaposvár, így 14-16-nál szünetre volt szükség. 16-19-nél a látogatók léptek meg hasonlót, és ugyanúgy, mint az első szettben, meg tudták tartani pár pontos előnyüket (20-25).

A kényszer inkább a dunántúliak oldalán volt, akik nem meglepően a döntőben szeretnék majd látni magukat a bajnokság végén. A harmadik játszmában is próbálta hozni nem megijedő, hajtós röpijét a VRCK, csinálni, amit tudnak, aminek volt is eredménye (6-4, 9-7). Aztán bejött egy kis kihagyás, ezért 10-13-nál Toronyai-edző ,,időzött". Nem is adta fel csapata, jöttek remek megmozdulások, hajtás, ami tetszett a közönségnek (15-17). A Kaposvárnak harcolnia kellett az újabb részsikerért (19-20), és ha nem is könnyen, de meg lett nekik ez, és a mérkőzés is (21-25).

GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika – Fino Kaposvár 0:3 (-17, -20, -21)

Kazincbarcika, 321 néző. V.: Halász, Tillmann.

GreenPlan-VRCK: Gurskiy 1, Velychko 2, Péter B. 4, Bibók 15, Péter M. 11, Cziczlavicz 4. Csere: Kiss M. (liberó), Miklósi-Sikes, Óhidi. Vezetőedző: Toronyai Miklós.

Fino Kaposvár: Hubicska 6, Magyar 5, Bögöly 7, Novoselov 5, Lescay 1, Baróti 13. Csere: Bozóki (liberó), Eördögh (liberó), Iván B. 6, Kalmár 6. Vezetőedző: Slobodan Prakljacic.