A női kosárlabda NB I A csoport 3. fordulójában, szombaton 17 órától DVTK Hun-Therm – VBW CEKK Cegléd mérkőzést rendeznek Miskolcon, a DVTK Arénában.

Az Euroliga csoportkört két győzelemmel kezdő diósgyőri csapat – amely legutóbb, szerdán este a spanyol Casademont Zaragoza együttesét verte 66-63-ra – a bajnokágban még hibátlan, és a Cegléd elleni mérkőzés, amit a bajnokság egyik leggyengébb csapata, a sereghajtó ellen vívnak, tulajdonképpen kötelező győzelemnek számít.

Völgyi Pétertől, a DVTK szakvezetőjétől elsőként azt kérdeztük, hogy egyetért-e ez előző megállapítással, illetve arról érdeklődtünk, hogy lehet-e bármilyen buktatója ennek a mérkőzésnek.

– Buktató mindig lehet, egy mérkőzés sincs előre lefutva. Természetesen győzni szeretnénk szombaton, ez lesz a fő célunk. Meglátjuk, mennyit vett ki a csapatból az elmúlt hetek Euroliga-menetelése, de mindenképpen tovább akarjuk építeni a taktikánkat – mondta a diósgyőri edző, akinek felvetettük, hogy a jövő héten szerdán az olasz Schio ellen játszanak Euroliga meccset, és ezzel kapcsolatban arról érdeklődtünk, hogy a mostani mérkőzés mennyiben szolgálja, szolgálhatja a felkészülést arra a találkozóra. – A legfontosabb az lesz, hogy tudjuk tartani a sebességünket, és magas intenzitással játsszunk, mert csak így lehet megfelelően felkészülni a Schio elleni összecsapásra. Az biztos, hogy támadásban és védekezésben is fogok részfeladatokat kijelölni a csapatnak. Mindenki visszatért a saját posztjára, így a szerepkörök megszilárdítására is remekül alkalmas lesz ez a mérkőzés.

Ha kedvezően alakul

Azt is megkérdeztük a diósgyőri edzőtől, hogy a szerdán, a Zaragoza ellen látott kilenc fős rotáció tagjai mennyire lesznek használva ez alkalommal, szó van-e arról, hogy a fiatalok ezen a meccsen a korábbiaknál több lehetőséget kapnak, tekintettel az alapemberek regenerálódására.

– Egy mérkőzésbe sem szabad úgy belefutni, hogy ez a pihentetésről fog szólni, nem veszünk félvállról egy ellenfelet sem. Arról már sokszor beszéltem, hogy a fiatalszabály és a légiósokra vonatkozó korlát miatt a bajnokságban egyébként is kell változtatni a rotációnkon. Ha kedvezően alakul a mérkőzés, akkor természetesen a fiatalabb játékosok is több játéklehetőséghez fognak jutni – mondta Völgyi Péter.