A Mezőkövesd Zsóry FC – Zalaegerszegi TE FC (1-2), az NB I 9. fordulójában szombaton délután megrendezett mérkőzés után így nyilatkoztak a vezetőedzők.

Kuttor Attila (Mezőkövesd Zsóry FC): – Az előzőekben is nyilatkoztam már ilyet, és most is azt tudom mondani, sajnos nem érdemeltünk pontot. Annak ellenére mondom ezt, hogy megvolt a meccslabdánk, 1-1 után lélektani fölény közepette volt lehetőség gólt szerzeni, de ugyanaz volt, mint a Paks ellen, a döntő szituációkban mindkét kapu előtt olyan döntéseket hozunk, ami megpecsételte a sorsunkat. Amit megpróbáltunk az első félidőben, ott nem a játékkal volt a gond, az mutatkozott meg, hogy egyénileg nem működik, amit szerettünk volna. A szünetben átszerveztük a csapatot, ez hozott frissítést, de nem voltak igazán nagy lehetőségeink. Akik csereként pályára léptek, a második félidő közepén, ők nem 90 percet, hanem 45-öt sem tudnának, sérülésből visszatérve, kevés edzéssel játszottak, és nekik a 90 perc sok, úgyhogy nem működött volna, ha hamarabb bejönnek. Akkor jobban néztünk ki egy kicsit amikor a kettős csere volt, de ebben az összetételben ugyanúgy elfogytunk az utolsó percekre.

Boér Gábor (Zalaegerszegi TE FC): – Azt gondolom, hogy nagyon, nagyon jó mérkőzést játszottunk. Az első félidőben kimondottan jót futballoztunk, helyzeteket teremtettünk, vezetést szerzetünk, sokat birtokoltuk a labdát, a Mezőkövesdnek egy lövési kísérlete volt, jól levédekeztük őket. Aztán a szünetben váltott ellenfelünk, volt egy rövidzárlatunk, de utána stabilak lettünk, és jobban domináltunk. Viszont nem tudtuk rárúgni a gólt, a másodikat, majd egy szerencsétlen szituáció után egalizálni tudott a Kövesd. Az egyenlítő gólt követően is fölényben tudtunk játszani, összességében megérdemelten nyertünk. Helyenként tetszetősen is tudunk futballozni, az előre játékban is tudtunk minőséget produkálni. A félidőben azt mondtam a játékosoknak, hogy fontos, hogy rárúgjuk a másodikat, illetve azt, hogy ha bármi történne, ha egalizálnia is az ellenfél, nyugodtan játsszunk. Hiányérzetem is van, annyi, hogy egy edző arra vágyik, hogy az utolsó 10 percet nyugodtan tudja megnézni. Most a meccs után azt mondtam az öltözőben a fiúknak, hogy mentálisan, hozzáállásban nagyot alkottak, mint csapat.