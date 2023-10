Meccs előtti kép, a két csapat szurkolói felállva énekelték a magyar Himnuszt

A női kosárlabda Euroligában, az A-csoport 5. fordulójában a romániai ACS Sepsi-SIC csapata a DVTK Hun-Therm együttesét fogadta kedden este az erdélyi Sepsiszentgyörgyön. A meccs kérdése az volt, lesz-e kettős elveszítés, a hazaiak nyeretlensége, a vendégek veretlensége, vagy marad hibátlan a Diósgyőr.

A mérkőzésen a DVTK drukkerek is képviseltették magukat, mintegy tucatnyian, és a kezdés előtt egy óriási magyar zászlót feszítettek ki, majd rákezdtek a magyar Himnusz éneklésére, amelyhez a hazai szurkolók is csatlakoztak, miután ülőhelyeikről felálltak... Ilyet sem sűrűn lehet látni egyik, másik sportág csúcssorozatában...

Kés a vajban

Mint kés a vajban úgy haladt a meccs elején a Diósgyőr: Jovanovic, Garbin, Lelik majd újra Jovanovic volt eredményes, a 3. perc elején 0-8-nál kértek időt a hazaiak. Mindeközben az erdélyi publikum a ,,Nagyságos kisasszony” című népdalt, illetve annak egy részletét énekelte, ,,a piszkáld ki, piszkáld ki belőle” sort. A Sepsi által összehozott rövid szünet után Jovanovic még értékesített egy büntetőt (0-9), ám ezután a hazaiak is megkezdték a meccset, az első találatuk után egyre összeszedettebb játékot mutattak, és mivel a diósgyőriek nagyon sok labdát eladtak, a 8. percben végén 12-16-nál időt kellett kérnie Völgyi Péternek, a piros-fehérek szakvezetőjének. De ebből nem a vendégek, hanem a fehér mezesek épültek, Nelson gólja már az egyenlítést jelentette (16-16), elolvadt a Diósgyőr könnyen megszerzett előnye. A játékrész hajrájában ugyan kétszer is vezetett még a DVTK, de a vendéglátók ledolgozták a rövid fórokat (20-20).

A 11. percben Akathiotou találatával a meccs folyamán először állt jobban a Sepsi (22-20), majd 24-22 után végre célba ért egy távoli diósgyőri dobás, Garbin hármasa. Nem sokkal később 26-29-nél kért szünetet a hazai tréner, mert a hazaiak nem igazán találták az összeállt vendég védekezés ellenszererét. Ám egy kétségbe esett tripladobással mégis sikerült egyenlíteniük a zöld-fehéreknek, és a vezetést is átvették, ám ezután a látogatóknak jött egy jó periódusa. Két és fél percen belül Garbin, Lelik majd Tenyér húzott be egy triplát, aztán Lelik faultos kombinációja ért szintén 3 pontot (32-41). A 0-12-es etap egy jó ideig tartotta magát, a Diósgyőr a védőlepattanókat jól szedte, aztán bónuszként, a félidő vége előtt 3 másodperccel, még Aho N. is bevert egy trojkát (32-44).

Begyalogoltak

A harmadik negyedben egy ideig nem sikerült közelebb kerülnie a Sepsinek a Diósgyőrhöz, ráadásul a hét emberes rotációt játszó hazaiak közül Nelson a 24. percben összeszedte a negyedik faultját, emiatt edzője a kispadra ültette pihenni. Sokáig úgy nézett ki, hogy csak idő kérdése, hogy mikor lesz 20 pont a két csapat között, aztán néhány eladott vendég labda után másik irányba indult el a különbség, a 28. percben Völgyi edző kért időt (46-59). A DVTK szélesebb rotációt játszhatott, szerkezetben is bővebb volt a variációs lehetőségük, és amikor a hazaiak feljöttek tízre egy hármassal, a remekül játszó Aho N. is elsütött egy hármast, az utolsó menet előtt pedig a 12-vel állt jobban a Diósgyőr (52-64).

Az utolsó tíz perc első felében spórolt a gólokkal a DVTK, ez nem tetszett Völgyi edzőnek, 57-70-nél kért időt, mert csak Aho N. volt az, akire ponterőben támaszkodni lehetett. A szünetet követően Charles vágta be csapata tizedik tripláját, és bár addig sem volt kérdéses a távoli dobásokban jeleskedő vendégek sikere, köszönhetően a második negyedes beindulásnak, innen már rutinosan elgyalogolt a célszalagig a Diósgyőr.

A piros-fehérek a sérült alapemberük, Kányási nélkül is magabiztos győzelmet arattak, és egy fantasztikus, senki által nem várt remek sorozatot folytattak, megőrizték csoportkörbeli veretlenségüket, ötből ötnél tartanak.

ACS Sepsi-SIC (romániai) – DVTK Hun-Therm 68-80 (20-20, 12-24, 20-20, 16-16)

Sepsiszentgyörgy, 800 néző. V.: Gajdosz (lengyel), Lapanovic (szlovén), Mikulic (horvát).

ACS Sepsi-SIC: Green 8, HRISTOVA 18/3, Gereben 4, NYSTRÖM 19/9, Jankovic 5. Csere: Nelson 10, Akathiotou 4, Catinean. Vezetőedző: Zoran Mikes.

DVTK Hun-Therm: AHO N. 16/12, Charles 13/6, LELIK 14/3, Jovanovic 11, Garbin 11/6. Csere: Tadic 6, Tenyér 3/3, Grigalauskyte 3, Toman 3/3. Vezetőedző: Völgyi Péter.

Völgyi Péter: – Ezért is funkcionálunk jól csapatként, mert van, aki képes arra, hogy vezérszerepbe kerüljön. Ma Aho Nina volt az, aki egyrészt védekezésben magas szinten teljesített, hiszen levette a pályáról az ellenfél legjobbját, és ehhez támadásban még azt is hozzá tette, hogy külső dobásaival, amikor akadozott a játékunk, olyan találatai voltak, amivel percekre le tudta fagyasztani a hazai együttest. De voltak hibák is, 22 eladott labdával az Euroligában meccset nyerni, kisebb csodának számít, a tanulság az, hogy amikor nem megy annyira a játék, akkor se adjunk ennyi második esélyt az ellenfélnek. Köszönjük a házigazdáknak a vendéglátást, szerintem erre a meccsre a lelátón mindenki ünnepként tekintett, örülünk, hogy mi jöttünk ki győztesen ebből a felejthetetlen találkozóból. Köszönjük a drukkereinknek a biztatást, azt, hogy ide is elkísértek minket.